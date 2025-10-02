Вибух пролунав у Сумах
- Увечері 2 жовтня російські війська атакували Україну дронами, вибух пролунав у Сумах.
- Ворожі дрони зафіксували в кількох регіонах України, зокрема на Київщині, Житомирщині та Чернігівщині.
Увечері 2 жовтня російські війська вкотре атакують Україну дронами. Вибух почули жителі Сум.
Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.
Дивіться також Росія знову запустила "Шахеди": які регіони України під атакою дронів
Чому в Сумах пролунав вибух?
Увечері 2 жовтня росіяни розпочали черговий обстріл України ударними дронами. Про небезпеку повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Пуски КАБ на Сумщину,
– попередили захисники о 21:25.
Крім цього, ворожі дрони зафіксували в кількох регіонах України, зокрема на Київщині, Житомирщині та Чернігівщині.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак – читайте в нашому телеграм-каналі.
Де також було гучно?
Нагадаємо, що росіяни атакували Київську область ударними безпілотниками вдень 2 жовтня, сили протиповітряної оборони працювали в регіоні.
Минулого дня окупанти обстріляли Харківщину. Унаслідок російської атаки на Балаклію загинула 88-річна жінка, постраждали 15 людей, серед яких 4-річна дівчинка.
Для терору українців російські загарбники застосували ракету "Іскандер-М", КАБ, БпЛА типу "Молнія" та FPV-дрон, що спричинило значні пошкодження в Куп'янському та Ізюмському районах.