Часть квартир не подлежит ремонту, – в мэрии рассказали, почему произошел взрыв в Хмельницком

В Хмельницком в одной из многоэтажек 28 октября произошел взрыв. В результате этого есть разрушения.

Также под завалами могут находиться люди. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя Хмельницкого городского головы Василия Новачка Общественному Хмельницкий.

Что вызвало взрыв в многоэтажке?

По предварительной информации, взрыв в шестиэтажке произошел из-за утечки газа в одной из квартир. В результате один подъезд подвергся разрушениям, а жителей 18 квартир придется отселить. Сейчас им ищут временное жилье.

Василий Новачок рассказал о причине взрыва в Хмельницком: видео Суспільного

Последствия взрыва в многоэтажке / Фото ГСЧС Хмельницкой области

Новачок отметил, что часть квартир не подлежит ремонту, их нужно будет восстанавливать. Кроме этого, в подъезде отключили свет и воду. Во всем доме также отключили газ. Коммунальные службы, спасатели, полиция и медики уже работают на месте.

Взрыв в многоэтажке в Хмельницком: что стоит знать?