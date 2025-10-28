Частина квартир не підлягає ремонту, – у мерії розповіли, чому стався вибух у Хмельницькому
- У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці через витік газу, що спричинило руйнування під'їзду та необхідність відселення мешканців 18 квартир.
- Постраждали 5 людей, зокрема одна дитина, під завалами може перебувати людина, а частина квартир не підлягає ремонту та потребуватиме відбудови.
У Хмельницькому в одній із багатоповерхівок 28 жовтня стався вибух. Внаслідок цього є руйнування.
Також під завалами можуть перебувати люди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступника Хмельницького міського голови Василя Новачка Суспільному Хмельницький.
Що спричинило вибух у багатоповерхівці?
За попередньою інформацією, вибух у шестиповерхівці стався через витік газу в одній із квартир. Внаслідок цього один під'їзд зазнав руйнувань, а мешканців 18 квартир доведеться відселити. Наразі їм шукають тимчасове житло.
Василь Новачок розповів про причину вибуху у Хмельницькому: відео Суспільного
Наслідки вибуху у багатоповерхівці / Фото ДСНС Хмельниччини
Новачок зазначив, що частина квартир не підлягає ремонту, їх потрібно буде відбудовувати. Окрім цього, у під'їзді відімкнули світло і воду. В усьому будинку також відімкнули газ. Комунальні служби, рятувальники, поліція та медики вже працюють на місці.
Вибух у багатоповерхівці в Хмельницькому: що варто знати?
У Хмельницькому вибух газу пошкодив верхню частину багатоповерхівки. Зруйновано кілька поверхів, людей евакуювали, рятувальники продовжують розбирати завали.
За даними ДСНС, також постраждали 5 людей, зокрема одна дитина. Частково зруйновані 9 квартир, ще 15 – пошкоджені. Під завалами може перебувати людина. Окрім цього, існує загроза подальшого обвалення будинку.