Частина квартир не підлягає ремонту, – у мерії розповіли, чому стався вибух у Хмельницькому

У Хмельницькому в одній із багатоповерхівок 28 жовтня стався вибух. Внаслідок цього є руйнування.

Також під завалами можуть перебувати люди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступника Хмельницького міського голови Василя Новачка Суспільному Хмельницький.

Що спричинило вибух у багатоповерхівці?

За попередньою інформацією, вибух у шестиповерхівці стався через витік газу в одній із квартир. Внаслідок цього один під'їзд зазнав руйнувань, а мешканців 18 квартир доведеться відселити. Наразі їм шукають тимчасове житло.

Наслідки вибуху у багатоповерхівці / Фото ДСНС Хмельниччини

Новачок зазначив, що частина квартир не підлягає ремонту, їх потрібно буде відбудовувати. Окрім цього, у під'їзді відімкнули світло і воду. В усьому будинку також відімкнули газ. Комунальні служби, рятувальники, поліція та медики вже працюють на місці.

Вибух у багатоповерхівці в Хмельницькому: що варто знати?