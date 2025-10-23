Взрывной вечер: в Ставрополе ГУР успешно ликвидировало российских десантников
- Украинская разведка совместно с Движением освобождения Кавказа ликвидировали военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка в Ставрополе.
- Взрыв произошел возле контрольно-пропускного пункта воинской части №54801.
Главное управление разведки Украины провело успешную операцию на территории России и ликвидировало оккупантов. Стали известны подробности взрыва возле воинской части в Ставрополе.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГУР.
Что известно об атаке по российским десантникам в Ставрополе?
В среду, 22 октября, украинская разведка совместно с силами Движения освобождения Кавказа смогла ликвидировать по меньшей мере трех военнослужащих 247 кавказского казачьего полка. Это часть десантных войск России.
В ГУР поделились, что взрыв произошел вечером возле контрольно-пропускного пункта воинской части №54801 в центре Ставрополя. В момент взрыва там находились десантники. Известно, что солдаты и офицеры этого подразделения принимали активное участие в боевых действиях еще с 2014 года. Они совершили немало военных преступлений и во время полномасштабной войны в Украине.
В Ставрополе паника из-за взрыва возле воинской части: смотрите видео
По данным Международного разведывательного сообщества InformNapalm, полк входит в 7 гвардейскую десантно-штурмовую (горную) дивизию. В 2014 году Россия в частности привлекала российских кадровых военнослужащих 247 полка в качестве руководителей и советников террористических формирований – так называемый "ЛНР" и "ДНР".
Также в статье сообщества описаны конкретные показания подполковника Станислава Ершова о военных преступлениях на Луганщине с 2014 года.
Как произошел взрыв в Ставрополе?
Вечером 22 октября на автобусной остановке вблизи воинской части произошел спланированный инцидент. Там стояла детская коляска, в которой предварительно было заложено взрывное устройство. В результате ранения получила женщина. Место происшествия окружили полицейские.
Россияне сообщили, что исполнителя взрыва сразу задержали и доставили на территорию воинской части. Инцидент квалифицировали как теракт или умышленное убийство.
Операции ГУР в России: последние новости
Ночью 21 октября на железнодорожных путях между Псковом и Санкт-Петербургом произошел подрыв, что усложнило военную логистику России. Там загорелся подвижной состав грузового поезда, а движение по железнодорожным путям пришлось остановить.
В минобороны России отчитались, что в ночь на 23 октября их ПВО "уничтожила и перехватила" 139 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в 11 областях.