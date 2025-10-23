Вибуховий вечір: у Ставрополі ГУР успішно ліквідувало російських десантників

Головне управління розвідки України провело успішну операцію на території Росії та ліквідувало окупантів. Стали відомі подробиці вибуху біля військової частини в Ставрополі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ГУР.

Що відомо про атаку по російських десантниках у Ставрополі?

У середу, 22 жовтня, українська розвідка спільно із силами Руху визволення Кавказу змогла ліквідувати щонайменше трьох військовослужбовців 247 кавказького козачого полку. Це частина десантних військ Росії.

У ГУР поділилися, що вибух стався ввечері біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801 у центрі Ставрополя. У момент вибуху там перебували десантники. Відомо, що солдати та офіцери цього підрозділу брали активну участь у бойових діях ще з 2014 року. Вони скоїли немало воєнних злочинів і під час повномасштабної війни в Україні.

У Ставрополі паніка через вибух біля військової частини: дивіться відео

За даними Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, полк входить до 7 гвардійської десантно-штурмової (гірської) дивізії. У 2014 році Росія зокрема залучала російських кадрових військовослужбовців 247 полку як керівників і радників терористичних формувань – так званий "ЛНР" і "ДНР".

Також у статті спільноти описані конкретні свідчення підполковника Станіслава Єршова про воєнні злочини на Луганщині з 2014 року.

Як стався вибух у Ставрополі?

Увечері 22 жовтня на автобусній зупинці поблизу військової частини стався спланований інцидент. Там стояв дитячий візок, в якому попередньо було закладено вибуховий пристрій. Внаслідок цього поранень зазнала жінка. Місце події оточили поліцейські.

Росіяни повідомили, що виконавця вибуху одразу затримали та доставили на територію військової частини. Інцидент кваліфікували як теракт або умисне вбивство.

