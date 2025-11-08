Карма в действии: Белгород частично в блэкауте после ракетных прилетов по ТЭЦ – яркие кадры
- В Белгороде произошли ракетные удары по ТЭЦ "Луч", что повлекло блэкауты в части города.
- Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что 20 тысяч жителей остаются без света, пострадавших нет.
В российском Белгороде вечер 8 ноября был абсолютно неспокойным. Местные жители жаловались на ракетные удары по местной ТЭЦ после чего в части городе возник блэкаут.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Пепел Белгород" и местные паблики.
Что известно о проблемах со светом в Белгороде 8 ноября?
О прилетах по ТЭЦ "Луч" в Белгороде стало известно в 19:16 по местному времени (18:16 – по киевскому). Также жители Харьковской горы сообщают об отключении света в домах.
В Белгороде прилеты: смотрите видео
Позже стало известно, что в районе ТЭЦ "Луч" произошел пожар после, вероятно, ракетных ударов. Сообщалось, что там якобы пылали гаражи.
В Белгороде произошел пожар после атаки вечером 8 ноября / Фото из телеграм-канала "Пепел Белгород"
В то же время после этой атаки часть города оказалась обесточена. Российские телеграм-каналы публиковали фото, где видно абсолютно темные улицы.
В Белгороде частичный блэкаут после атаки по ТЭЦ "Луч" / Фото из телеграм-канала "Пепел Белгород"
По предварительным данным, на ТЭЦ "Луч" после удара были повреждены газотурбинные установки, которые вырабатывали электричество. До этого, по данным телеграм-канала "Пепел Белгород", ВСУ уничтожили газотурбины на Белгородской ТЭЦ, поэтому до 8 ноября "Луч" оставался единственной ТЭЦ в городе, которая продолжала работать.
По другой информации, ракетный удар мог повредить только трансформаторам на территории ТЭЦ – в этом случае электроснабжение удастся быстро восстановить.
Информацию о пожаре в гаражах в Белгороде из-за атаки подтвердил и местный губернатор Вячеслав Гладков. По данным российского чиновника, 20 тысяч жителей Белгорода и поселка Дубовое пока остаются без света.
В то же время Гладков отрапортовал, что "ПВО сбила все воздушные цели", а пострадавших – нет.
Кстати, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что Белгород стал одной из главных целей Украины в атаке, поскольку именно оттуда Россия системно атакует Харьков и окружающие города. Поэтому уничтожение его инфраструктуры должно остановить эти обстрелы и ослабить боевые возможности врага.
Когда били по энергетике Белгорода последние разы?
Взрывы в Белгороде были 11 октября. СМИ писали о ударе по ТЭЦ "Луч", после чего в городе частично исчез свет.
Также под ударом Белгород был 6 октября. Взрывы повредили электроподстанцию "Луч", из-за чего город частично остался без электроэнергии.
До этого блэкаут в Белгороде произошел 5 октября. Тогда без электричества в Белгородской области оставалось около 40 тысяч жителей.