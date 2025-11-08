Карма в действии: Белгород частично в блэкауте после ракетных прилетов по ТЭЦ – яркие кадры

В российском Белгороде вечер 8 ноября был абсолютно неспокойным. Местные жители жаловались на ракетные удары по местной ТЭЦ после чего в части городе возник блэкаут.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Пепел Белгород" и местные паблики.

Что известно о проблемах со светом в Белгороде 8 ноября?

О прилетах по ТЭЦ "Луч" в Белгороде стало известно в 19:16 по местному времени (18:16 – по киевскому). Также жители Харьковской горы сообщают об отключении света в домах.

В Белгороде прилеты: смотрите видео

Позже стало известно, что в районе ТЭЦ "Луч" произошел пожар после, вероятно, ракетных ударов. Сообщалось, что там якобы пылали гаражи.

В Белгороде произошел пожар после атаки вечером 8 ноября / Фото из телеграм-канала "Пепел Белгород"

В то же время после этой атаки часть города оказалась обесточена. Российские телеграм-каналы публиковали фото, где видно абсолютно темные улицы.

В Белгороде частичный блэкаут после атаки по ТЭЦ "Луч" / Фото из телеграм-канала "Пепел Белгород"

По предварительным данным, на ТЭЦ "Луч" после удара были повреждены газотурбинные установки, которые вырабатывали электричество. До этого, по данным телеграм-канала "Пепел Белгород", ВСУ уничтожили газотурбины на Белгородской ТЭЦ, поэтому до 8 ноября "Луч" оставался единственной ТЭЦ в городе, которая продолжала работать.

По другой информации, ракетный удар мог повредить только трансформаторам на территории ТЭЦ – в этом случае электроснабжение удастся быстро восстановить.

Информацию о пожаре в гаражах в Белгороде из-за атаки подтвердил и местный губернатор Вячеслав Гладков. По данным российского чиновника, 20 тысяч жителей Белгорода и поселка Дубовое пока остаются без света.

В то же время Гладков отрапортовал, что "ПВО сбила все воздушные цели", а пострадавших – нет.

Кстати, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что Белгород стал одной из главных целей Украины в атаке, поскольку именно оттуда Россия системно атакует Харьков и окружающие города. Поэтому уничтожение его инфраструктуры должно остановить эти обстрелы и ослабить боевые возможности врага.

Когда били по энергетике Белгорода последние разы?