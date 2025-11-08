Карма в дії: Бєлгород частково в блекауті після ракетних прильотів по ТЕЦ – яскраві кадри

У російському Бєлгороді вечір 8 листопада був абсолютно неспокійним. Місцеві жителі жалілися на ракетні удари по місцевій ТЕЦ після чого у частині місті виник блекаут.

Про це повідомляє 24 Канал

Що відомо про проблеми зі світлом у Бєлгороді 8 листопада?

Про прильоти по ТЕЦ "Луч" у Бєлгороді стало відомо о 19:16 за місцевим часом (18:16 – за київським). Також жителі Харківської гори повідомляють про відключення світла у будинках.

У Бєлгороді прильоти: дивіться відео

Пізніше стало відомо, що в районі ТЕЦ "Луч" сталася пожежа після, ймовірно, ракетних ударів. Повідомлялося, що там нібито палали гаражі.

У Бєлгороді сталася пожежа після атаки ввечері 8 листопада / Фото з телеграм-каналу "Попіл Бєлгород"

Водночас після цієї атаки частина міста виявилася знеструмлена. Російські телеграм-канали публікували фото, де видно абсолютно темні вулиці.

У Бєлгороді частковий блекаут після атаки по ТЕЦ "Луч" / Фото з телеграм-каналу "Попіл Бєлгород"

За попередніми даними, на ТЕЦ "Луч" після удару було пошкоджено газотурбінні установки, які виробляли електрику. До цього, за даними телеграм- каналу "Попіл Бєлгород", ЗСУ знищили газотурбіни на Бєлгородській ТЕЦ, тож до 8 листопада "Луч" залишався єдиною ТЕЦ у місті, яка продовжувала працювати.

За іншою інформацією, ракетний удар міг зашкодити лише трансформаторам на території ТЕЦ – у цьому випадку електропостачання вдасться швидко відновити.

Інформацію про пожежу у гаражах у Бєлгороді через атаку підтвердив і місцевий губернатор В'ячеслав Гладков. За даними російського посадовця, 20 тисяч жителів Бєлгорода та селища Дубове наразі залишаються без світла.

Водночас Гладков відрапортував, що "ППО збила всі повітряні цілі", а постраждалих – немає.

До речі, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі 24 Каналу зазначив, що Бєлгород став однією з головних цілей України в атаці, оскільки саме звідти Росія системно атакує Харків і навколишні міста. Тож знищення його інфраструктури має зупинити ці обстріли й послабити бойові можливості ворога.

