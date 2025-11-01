Российские войска продолжают наступательные действия на севере Харьковской области, однако водная преграда мешает проводить им успешные операции, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Россияне не контролируют город, но присутствуют, – полк "Ахиллес" о сложной ситуации в Купянске

Как удар по плотине повлиял на боевые действия на севере Харьковщины?

Представитель одной из украинских бригад сообщил, что украинские удары по плотине Белгородского водохранилища повысили уровень воды в реках Волчья и Северский Донец. Это усложнило российским силам переправу.

В 16 армейском корпусе ВСУ рассказывали, что отдельные подразделения оккупантов оказались оторванными от основных сил. Также они отмечали о подтоплении блиндажей и позиций россиян.

Справка: Летом реки Северский Донец и Волчья обмелели из-за уменьшения осадков. Это создавало врагу благоприятные условия для продвижения. Захватчики стянули значительное количество резервов и проводили наступательные действия.

Удар по дамбе усложнил логистику российских войск. Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, что оккупанты теперь вынуждены переорганизовывать логистику, поставки и расположение на позициях. Это снизит их мобильность и нарушит взаимодействие с командными центрами. Даже если Россия перебросит новые подразделения, внутренние проблемы и задержки будут существенными. Из-за подтопления эта территория будет мало использоваться захватчиками, поэтому серьезных наступательных действий с этого направления не будет.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал, что россияне готовились на левом берегу Северского Донца развернуть новые наступательные операции, чтобы отвлечь украинские силы с восточного фронта.

В Белгородской области после подрыва дамбы водохранилища затоплены дороги, которые россияне использовали для подтягивания. Их буквально техника тонет в районе Шебекино и на Волчанском направлении.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил, что удар по дамбе был осторожно спланирован, чтобы избежать затопления украинских позиций.

Где расположено Белгородское водохранилище: смотрите на карте

Какая ситуация на других направлениях фронта?