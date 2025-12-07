В Днепре прогремел взрыв, однако тревогу не объявляли
- В Днепре вечером 7 декабря прогремели взрывы, но воздушную тревогу не объявляли сразу.
- Местные жители слышали еще один взрыв в 23:41, после чего появился густой дым, подозревается атака беспилотников.
Вечером 7 декабря в Днепре местные слышали звуки взрывов. Несмотря на это, воздушную тревогу в городе не объявляли.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные паблики.
Смотрите также В Фастове прогремели взрывы
Что известно о взрыве в Днепре?
В Днепре около 23:24 7 декабря прогремел взрыв. В то же время местные отметили, что воздушная тревога в городе не была объявлена.
Местные паблики пишут, что днепряне уже привыкли к ситуациям, когда сирены включают после удара. Однако на этот раз, несмотря на то, что звук был четко слышно в разных районах города, воздушную тревогу так и не объявили.
Включили тревогу только в 23:30 непосредственно в городе Днепр и территориальной общине, а также в Днепровском районе области.
Около 23:41 местные слышали еще один громкий взрыв в городе, после которого поднялся густой столб дыма. В то же время Воздушные Силы Украины ранее предупреждали о движении вражеского БПЛА с восточного направления в сторону Днепра.
Это может свидетельствовать о вероятной атаке беспилотников, однако пока официальной информации нет.
Кстати, оперативно о российских атаках и главных новостях Украины и мира читайте в телеграмме 24 Канала.
В каких еще областях слышали взрывы вечером 7 декабря?
В Фастове Киевской области в 22:30 объявили воздушную тревогу, а затем местные слышали взрывы. Воздушные силы и мониторы предупреждали об угрозе 4 вражеских беспилотников. В Киевской военные администрации отметили, что в области возможна работа ПВО.
Взрывы слышали и на Сумщине. В 23:24 корреспонденты Общественного сообщили о несколько громких взрывов в Ахтырке. Мониторинговые каналы пишут о прилете в городе.
Вечером 7 декабря враг атаковал Чугуевский район Харьковской области. Около 23:30 прогремели взрывы. Мониторы писали о не менее 5 "Шахедов" на город или мимо него.