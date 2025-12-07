В Днепре прогремел взрыв, однако тревогу не объявляли

Вечером 7 декабря в Днепре местные слышали звуки взрывов. Несмотря на это, воздушную тревогу в городе не объявляли.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные паблики.

Что известно о взрыве в Днепре?

В Днепре около 23:24 7 декабря прогремел взрыв. В то же время местные отметили, что воздушная тревога в городе не была объявлена.

Местные паблики пишут, что днепряне уже привыкли к ситуациям, когда сирены включают после удара. Однако на этот раз, несмотря на то, что звук был четко слышно в разных районах города, воздушную тревогу так и не объявили.

Включили тревогу только в 23:30 непосредственно в городе Днепр и территориальной общине, а также в Днепровском районе области.

Около 23:41 местные слышали еще один громкий взрыв в городе, после которого поднялся густой столб дыма. В то же время Воздушные Силы Украины ранее предупреждали о движении вражеского БПЛА с восточного направления в сторону Днепра.

Это может свидетельствовать о вероятной атаке беспилотников, однако пока официальной информации нет.

В каких еще областях слышали взрывы вечером 7 декабря?