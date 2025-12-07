Детали собрал 24 Канал.

Что известно о взрывах на Сумщине сегодня?

Корреспонденты Суспильного проинформировали о нескольких взрывах в Ахтырке в 23:24.

Мониторинговые каналы пишут о прилете в Ахтырке. Ждем официальной информации и сохраняем информационную тишину,

– написало издание "Ахтырка онлайн".

Позже медиа добавило, что прилетов может быть несколько. А на Ахтырку "Шахеды" летят с разных сторон через область.

Мониторы также подтвердили, что ударных дронов на Ахтырку было несколько – по меньшей мере три одновременно, а еще одиночные были до этого.

Что известно о взрывах на Харьковщине сегодня?

Там тоже была серия взрывов. Оккупанты начали атаковать Чугуевский район в 23:34.

Мониторы писали о не менее 5 "Шахедов" на город или мимо него.

Важно! В обоих случаях нет информации о возможных последствиях атаки.

Где еще были взрывы вечером 7 декабря?

Россияне атаковали разные области. Атака началась с Запорожья, потом дронами били по Чернигову и Фастову. В Днепре тоже было громко, хотя тревогу не объявляли.