Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про вибухи на Сумщині сьогодні?

Кореспонденти Суспільного поінформували про декілька вибухів в Охтирці о 23:24.

Моніторингові канали пишуть про приліт в Охтирці. Чекаємо офіційної інформації та зберігаємо інформаційну тишу,

– написало видання "Охтирка онлайн".

Пізніше медіа додало, що прильотів може бути декілька. А на Охтирку "Шахеди" летять з різних боків через область.

Монітори також підтвердили, що ударних дронів на Охтирку було кілька – щонайменше три одночасно, а ще поодинокі були до цього.

Що відомо про вибухи на Харківщині сьогодні?

Там теж була серія вибухів. Окупанти почали атакувати Чугуївський район о 23:34.

Монітори писали про щонайменше 5 "Шахедів" на місто чи повз нього.

Важливо! В обох випадках немає інформації про можливі наслідки атаки.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Де ще були вибухи увечері 7 грудня?

Росіяни атакували різні області. Атака почалася із Запоріжжя, потім дронами били по Чернігову та Фастову. В Дніпрі теж було гучно, хоча тривогу не оголошували.