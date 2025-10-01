Укр Рус
24 Канал Главные новости В Донецке дрон поразил вражеский склад БК: продолжается детонация
1 октября, 17:44
2

В Донецке дрон поразил вражеский склад БК: продолжается детонация

Дария Черныш
Основные тезисы
  • 30 сентября в Донецке неизвестный беспилотник попал в склад боеприпасов, вызвав детонацию.
  • Попадание могло произойти в Петровском районе города.

В Донецке 30 сентября неизвестный беспилотник попал в склад боеприпасов. Попадание вызвало детонацию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Exilenova+.

Смотрите также Украина начала кампанию на опережение массированных атак России

Что известно о прилете БпЛА по складу БК?

В Донецке 30 сентября произошел прилет. Как пишут местные, беспилотник попал в склад боеприпасов россиян. Там продолжается детонация. На опубликованных кадрах видно как столб дыма поднимается в небо.

Первые минуты после атаки на склад БК: смотрите видео

Местные пишут, что попадание могло произойти в Петровском районе города. О последствиях атаки пока подробностей нет.

Дрон попал в БК в Донецке / Фото местных паблики

Также местные сообщают, что в Горловке слышны звуки детонации после ударов.

Взрывы после прилета по складу БК: смотрите видео

Последние взрывы в Донецке: что известно?

  • Донецк 10 сентября атаковали беспилотники. Местные жители увидели обломки возле торгового центра. Из-за атаки там якобы выбиты окна в домах и исчезла электроэнергия в двух районах города.

  • Также крылатые ракеты атаковали бывший завод "Топаз". Территория завода служила базой для размещения военной техники и личного состава россиян.

  • ВСУ поразили командные пункты россиян во временно оккупированном Донецке. Вероятно, туда прилетели новые украинские ракеты "Фламинго".