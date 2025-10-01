В Донецке дрон поразил вражеский склад БК: продолжается детонация
- 30 сентября в Донецке неизвестный беспилотник попал в склад боеприпасов, вызвав детонацию.
- Попадание могло произойти в Петровском районе города.
В Донецке 30 сентября неизвестный беспилотник попал в склад боеприпасов. Попадание вызвало детонацию.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Exilenova+.
Смотрите также Украина начала кампанию на опережение массированных атак России
Что известно о прилете БпЛА по складу БК?
В Донецке 30 сентября произошел прилет. Как пишут местные, беспилотник попал в склад боеприпасов россиян. Там продолжается детонация. На опубликованных кадрах видно как столб дыма поднимается в небо.
Первые минуты после атаки на склад БК: смотрите видео
Местные пишут, что попадание могло произойти в Петровском районе города. О последствиях атаки пока подробностей нет.
Дрон попал в БК в Донецке / Фото местных паблики
Также местные сообщают, что в Горловке слышны звуки детонации после ударов.
Взрывы после прилета по складу БК: смотрите видео
Последние взрывы в Донецке: что известно?
Донецк 10 сентября атаковали беспилотники. Местные жители увидели обломки возле торгового центра. Из-за атаки там якобы выбиты окна в домах и исчезла электроэнергия в двух районах города.
Также крылатые ракеты атаковали бывший завод "Топаз". Территория завода служила базой для размещения военной техники и личного состава россиян.
ВСУ поразили командные пункты россиян во временно оккупированном Донецке. Вероятно, туда прилетели новые украинские ракеты "Фламинго".