В Донецьку 30 вересня невідомий безпілотник влучив у склад боєприпасів. Влучання спричинило детонацію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про приліт БпЛА по складу БК?

У Донецьку 30 вересня стався приліт. Як пишуть місцеві, безпілотник влучив у склад боєприпасів росіян. Там триває детонація. На опублікованих кадрах видно як стовп диму здіймається у небо.

Перші хвилини після атаки на склад БК: дивіться відео

Місцеві пишуть, що влучання могло статись у Петровському районі міста. Про наслідки атаки наразі подробиць немає.

Дрон влучив у БК у Донецьку / Фото місцевих пабліків

Також місцеві повідомляють, що у Горлівці чутно звуки детонації після ударів.

Вибухи після прильоту по складу БК: дивіться відео

