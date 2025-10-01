Укр Рус
1 жовтня, 17:44
У Донецьку дрон уразив ворожий склад БК: триває детонація

Дарія Черниш
Основні тези
  • 30 вересня у Донецьку невідомий безпілотник влучив у склад боєприпасів, спричинивши детонацію.
  • Влучання могло статися у Петровському районі міста.

В Донецьку 30 вересня невідомий безпілотник влучив у склад боєприпасів. Влучання спричинило детонацію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про приліт БпЛА по складу БК?

У Донецьку 30 вересня стався приліт. Як пишуть місцеві, безпілотник влучив у склад боєприпасів росіян. Там триває детонація. На опублікованих кадрах видно як стовп диму здіймається у небо.

Перші хвилини після атаки на склад БК: дивіться відео

Місцеві пишуть, що влучання могло статись у Петровському районі міста. Про наслідки атаки наразі подробиць немає.

Дрон влучив у БК у Донецьку / Фото місцевих пабліків

Також місцеві повідомляють, що у Горлівці чутно звуки детонації після ударів.

Вибухи після прильоту по складу БК: дивіться відео

Останні вибухи у Донецьку: що відомо?

  • Донецьк 10 вересня атакували безпілотники. Місцеві жителі побачили уламки біля торгівельного центру. Через атаку там нібито вибиті вікна у будинках та зникла електроенергія у двох районах міста.

  • Також крилаті ракети атакували колишній завод "Топаз". Територія заводу слугувала базою для розміщення військової техніки та особового складу росіян.

  • ЗСУ уразили командні пункти росіян в тимчасово окупованому Донецьку. Ймовірно, туди прилетіли нові українські ракети "Фламінго".