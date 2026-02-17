Гремят взрывы в Кропивницком: массированная атака БпЛА на Украину продолжается
- В Кропивницком почувствовали атаку российских БпЛА, повлекшую взрывы.
- В Кировоградской области объявлена воздушная тревога.
Беспилотники российской армии залетели ночью 17 февраля и в Кировоградскую область. Россия прибегла к массированной атаке против Украины.
О взрывах в Кропивницком сообщило Суспільне. Вот что мы знаем на данный момент.
Что известно об атаке на Кропивницкий 17 февраля?
В Кировоградской области в некоторых районах воздушная тревога началась еще с 23 часов 16 февраля, а с начала суток 17 числа "красным" стал весь регион. Все из-за массированной атаки ударных дронов российской армии.
В течение ночи несколько раз местные сообщества и СМИ писали в социальных сетях о звуках взрывов в Кропивницком. На момент публикации официальной информации о последствиях не было.
Массированная атака БпЛА врага продолжается. Многие из них движутся на Запад, там уже тревога дошла до Прикарпатья.
Где еще раздавались взрывы этой ночью?
- Серия взрывов в Одессе прозвучала из-за ударов БпЛА. В результате атаки в городе есть пожары, пострадали люди.
- ПВО отражала налет дронов и на Запорожье, также из Сумской области, а именно из Ахтырки, местные писали о взрывах.
- А еще Днепр подвергся атаке ударных дронов. В городе слышали серию взрывов, работала ПВО, местные пишут о пожаре.