Гремят взрывы в Кропивницком: массированная атака БпЛА на Украину продолжается

Беспилотники российской армии залетели ночью 17 февраля и в Кировоградскую область. Россия прибегла к массированной атаке против Украины.

О взрывах в Кропивницком сообщило Суспільне. Вот что мы знаем на данный момент.

Что известно об атаке на Кропивницкий 17 февраля?

В Кировоградской области в некоторых районах воздушная тревога началась еще с 23 часов 16 февраля, а с начала суток 17 числа "красным" стал весь регион. Все из-за массированной атаки ударных дронов российской армии.

В течение ночи несколько раз местные сообщества и СМИ писали в социальных сетях о звуках взрывов в Кропивницком. На момент публикации официальной информации о последствиях не было.

Массированная атака БпЛА врага продолжается. Многие из них движутся на Запад, там уже тревога дошла до Прикарпатья.

Где еще раздавались взрывы этой ночью?