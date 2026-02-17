Гримлять вибухи у Кропивницькому: масована атака БпЛА на Україну триває

Безпілотники російської армії залетіли вночі 17 лютого і в Кіровоградську область. Росія вдалася до масованої атаки проти України.

Про вибухи у Кропивницькому повідомило Суспільне. Ось що ми знаємо на цей момент.

Що відомо про атаку на Кропивницький 17 лютого?

В Кіровоградській області у деяких районах повітряна тривога почалася ще з 23 години 16 лютого, а з початку доби 17 числа "червоним" став весь регіон. Усе через масовану атаку ударних дронів російської армії.

Упродовж ночі кілька разів місцеві спільноти та ЗМІ писали у соціальних мережах про звуки вибухів у Кропивницькому. На момент публікації офіційної інформації про наслідки не було.

Масована атака БпЛА ворога триває. Багато з них рухаються на Захід, там вже тривога дійшла до Прикарпаття.

Де ще лунали вибухи цієї ночі?