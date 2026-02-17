Гримлять вибухи у Кропивницькому: масована атака БпЛА на Україну триває
- У Кропивницькому відчули атаку російських БпЛА, що спричинила вибухи.
- В Кіровоградській області оголошено повітряну тривогу.
Безпілотники російської армії залетіли вночі 17 лютого і в Кіровоградську область. Росія вдалася до масованої атаки проти України.
Про вибухи у Кропивницькому повідомило Суспільне. Ось що ми знаємо на цей момент.
Дивіться також Ударні БпЛА атакують Україну, вибухи чули Одеса й Дніпро: які області зараз у небезпеці
Що відомо про атаку на Кропивницький 17 лютого?
В Кіровоградській області у деяких районах повітряна тривога почалася ще з 23 години 16 лютого, а з початку доби 17 числа "червоним" став весь регіон. Усе через масовану атаку ударних дронів російської армії.
Упродовж ночі кілька разів місцеві спільноти та ЗМІ писали у соціальних мережах про звуки вибухів у Кропивницькому. На момент публікації офіційної інформації про наслідки не було.
Масована атака БпЛА ворога триває. Багато з них рухаються на Захід, там вже тривога дійшла до Прикарпаття.
Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, про вибухи, а також про наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.
Де ще лунали вибухи цієї ночі?
- Серія вибухів в Одесі пролунала через удари БпЛА. Унаслідок атаки у місті є пожежі, постраждали люди.
- ППО відбивала наліт дронів і на Запоріжжі, також зі Сумщини, а саме з Охтирки, місцеві писали про вибухи.
- А ще Дніпро зазнав атаки ударних дронів. У місті чули серію вибухів, працювала ППО, місцеві пишуть про пожежу.