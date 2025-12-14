"Призраки" ГУР в Крыму поразили две дорогие РЛС оккупантов
- Украинские разведчики уничтожили две радиолокационные станции оккупантов в Крыму: 39Н6 "Каста-2Е2" и 96Л6.
- Операция подтверждает профессионализм разведчиков в демилитаризации оккупированного Крыма.
Украинские разведчики 13 декабря нанесли потери россиянам во временно оккупированном Крыму. Под ударом были две радиолокационные станции.
Речь идет об уничтожении РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" и станции 96Л6. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Как ГУР отработало в Крыму?
Как сообщили в ГУР, 13 декабря спецподразделение "Призраки" нанесло точные удары по позициям российских войск в Крыму. В результате операции успешно уничтожены две радиолокационные станции оккупантов.
Точные удары нанесли по российским РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" и 96Л6, которая входит в состав зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф",
– говорится в сообщении.
В ГУР отмечают, что операция в очередной раз подтверждает эффективность украинского оружия и профессионализм разведчиков. Они работают, в частности, на демилитаризацию временно оккупированного Крыма, в том числе от ПВО России.
Недавние взрывы в России и Крыму
Под ударом Силы обороны были Афипский НПЗ в Краснодарском крае и нефтебаза "Урюпинская" в Волгоградской области. В результате попаданий на объектах вспыхнули пожары.
Также на ВОТ под удар попали средства РЭБ, командные пункты оккупантов, радиолокационные станции и ЗРК.
Ночью 14 декабря Россию и временно оккупированный Крым атаковали более 200 беспилотников. Часть дронов двигалась в направлении Москвы.