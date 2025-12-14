"Примари" ГУР в Криму уразили дві дорогі РЛС окупантів
- Українські розвідники знищили дві радіолокаційні станції окупантів у Криму: 39Н6 "Каста-2Е2" та 96Л6.
- Операція підтверджує професіоналізм розвідників у демілітаризації окупованого Криму.
Українські розвідники 13 грудня завдали втрат росіянам у тимчасово окупованому Криму. Під ударом були дві радіолокаційні станції.
Йдеться про знищення РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" та станцію 96Л6. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
Як ГУР відпрацювало у Криму?
Як повідомили в ГУР, 13 грудня спецпідрозділ "Примари" завдав точних ударів по позиціях російських військ у Криму. В результаті операції успішно знищено дві радіолокаційні станції окупантів.
ГУР нищить РЛС ворога в Криму: дивіться відео
Точних ударів завдали по російських РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" та 96Л6, яка входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф",
– йдеться в повідомленні.
У ГУР зазначають, що операція вкотре підтверджує ефективність української зброї та професіоналізм розвідників. Вони працюють, зокрема, на демілітаризацію тимчасово окупованого Криму, в тому числі від ППО Росії.
Нещодавні вибухи у Росії та Криму
Під ударом Сили оборони були Афіпський НПЗ у Краснодарському краї та нафтобаза "Урюпінська" у Волгоградській області. Внаслідок влучань на об'єктах спалахнули пожежі.
Також на ТОТ під удар потрапили засоби РЕБ, командні пункти окупантів, радіолокаційні станції та ЗРК.
Уночі 14 грудня Росію та тимчасово окупований Крим атакували понад 200 безпілотників. Частина дронів рухалася у напрямку Москви.