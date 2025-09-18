Российские захватчики 17 сентября атаковали Нежин ударными дронами-камикадзе. Оккупанты ударили по одному из подразделений ГСЧС, в результате чего погиб спасатель.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Черниговской ОВА Вячеслава Чауса и ГСЧС Украины.

Что известно о последствиях российского удара по Нежину?

Вячеслав Чаус отметил, что агрессор цинично и жестоко атаковал Нежин "Шахедами" и "Геранями". Оккупанты ударили по одному из подразделений ГСЧС в День спасателя.

К сожалению, 45-летний чрезвычайник погиб от полученных травм. Мои соболезнования родным и коллегам,

– написал председатель Черниговской ОВА.

Он также отметил, что еще один 36-летний спасатель получил ранения. Сейчас он находится под наблюдением врачей в столичном госпитале.

"Еще один спасатель – в травматологическом отделении. Пострадавшему – 31 год. Скорейшего выздоровления ребятам!" – подчеркнул Чаус.

Последствия обстрелов Черниговской области 17 сентября / Фото ГСЧС Черниговской области

По данным чиновника, всего за 17 сентября агрессор 22 раза обстрелял Черниговскую область, из-за чего было 48 приходов в 14 населенных пунктах области.

Что известно о спасателе, который погиб от обстрела?

В ГСЧС Украины рассказали, что враг нанес несколько ударов БПЛА по территории подразделения ГСЧС в Нежине, в результате чего вспыхнул пожар в зданиях.

Спасатели выехали на ликвидацию, но именно в этот момент оккупанты повторно направили дрон непосредственно по пожарному автомобилю.

В результате коварной атаки погиб водитель – 45-летний мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Гула.

Выполняя свой долг, Александр до последнего спасал других даже в смертельной опасности. Его гибель – тяжелая и невыразимо болезненная потеря для всей семьи ГСЧС. Это циничное преступление еще раз демонстрирует истинное лицо агрессора – бить по тем, кто спасает жизни!

– рассказали спасатели.



Александр Гула погиб во время вражеской атаки по Нежину 17 сентября / Фото ГСЧС Украины

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего спасателя Александра Гулы.

Какими были российские атаки Черниговской области в последнее время?