Оккупанты ударили дронами по Нежину: погиб спасатель ГСЧС, есть пострадавшие
- 17 сентября оккупанты атаковали Нежин дронами-камикадзе, в результате чего погиб 45-летний спасатель Александр Гула, а еще двое спасателей получили ранения.
- По данным Черниговской ОВА, всего за день агрессор 22 раза обстрелял Черниговщину, вызвав 48 приходов в 14 населенных пунктах.
Российские захватчики 17 сентября атаковали Нежин ударными дронами-камикадзе. Оккупанты ударили по одному из подразделений ГСЧС, в результате чего погиб спасатель.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Черниговской ОВА Вячеслава Чауса и ГСЧС Украины.
К теме Это было впервые и умышленно: в Минэкономики раскрыли новые детали удара России по деминерам
Что известно о последствиях российского удара по Нежину?
Вячеслав Чаус отметил, что агрессор цинично и жестоко атаковал Нежин "Шахедами" и "Геранями". Оккупанты ударили по одному из подразделений ГСЧС в День спасателя.
К сожалению, 45-летний чрезвычайник погиб от полученных травм. Мои соболезнования родным и коллегам,
– написал председатель Черниговской ОВА.
Он также отметил, что еще один 36-летний спасатель получил ранения. Сейчас он находится под наблюдением врачей в столичном госпитале.
"Еще один спасатель – в травматологическом отделении. Пострадавшему – 31 год. Скорейшего выздоровления ребятам!" – подчеркнул Чаус.
Последствия обстрелов Черниговской области 17 сентября / Фото ГСЧС Черниговской области
По данным чиновника, всего за 17 сентября агрессор 22 раза обстрелял Черниговскую область, из-за чего было 48 приходов в 14 населенных пунктах области.
Что известно о спасателе, который погиб от обстрела?
В ГСЧС Украины рассказали, что враг нанес несколько ударов БПЛА по территории подразделения ГСЧС в Нежине, в результате чего вспыхнул пожар в зданиях.
Спасатели выехали на ликвидацию, но именно в этот момент оккупанты повторно направили дрон непосредственно по пожарному автомобилю.
В результате коварной атаки погиб водитель – 45-летний мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Гула.
Выполняя свой долг, Александр до последнего спасал других даже в смертельной опасности. Его гибель – тяжелая и невыразимо болезненная потеря для всей семьи ГСЧС. Это циничное преступление еще раз демонстрирует истинное лицо агрессора – бить по тем, кто спасает жизни!
– рассказали спасатели.
Александр Гула погиб во время вражеской атаки по Нежину 17 сентября / Фото ГСЧС Украины
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего спасателя Александра Гулы.
Какими были российские атаки Черниговской области в последнее время?
В воскресенье, 14 сентября, Нежинский район Черниговщины был под самой массированной атакой вражеских БПЛА за все время полномасштабного вторжения. Обломки одного из сбитых беспилотников упали в центре Нежина.
Мэр города Александр Колода отметил, что также были попадания по нескольким объектам критической инфраструктуры, по одному из предприятий было двойное поражение. Вследствие этого временно отсутствовало электроснабжение и водоснабжение в отдельных районах города.
Кроме того, тогда же оккупанты в очередной раз целенаправленного удара по спасателям, которые ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры. Из-за этого были травмированы 4 пожарных, их доставили в больницу.