Окупанти вдарили дронами по Ніжину: загинув рятувальник ДСНС, є постраждалі
- 17 вересня окупанти атакували Ніжин дронами-камікадзе, внаслідок чого загинув 45-річний рятувальник Олександр Гула, а ще двоє рятувальників зазнали поранень.
- За даними Чернігівської ОВА, всього за день агресор 22 рази обстріляв Чернігівщину, спричинивши 48 приходів у 14 населених пунктах.
Російські загарбники 17 вересня атакували Ніжин ударними дронами-камікадзе. Окупанти вдарили по одному із підрозділів ДСНС, внаслідок чого загинув рятувальник.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса та ДСНС України.
Що відомо про наслідки російського удару по Ніжину?
В'ячеслав Чаус наголосив, що агресор цинічно та жорстоко атакував Ніжин "Шахедами" і "Геранями". Окупанти вдарили по одному із підрозділів ДСНС у День рятівника.
На жаль, 45-річний надзвичайник загинув від отриманих травм. Мої співчуття рідним і колегам,
– написав голова Чернігівської ОВА.
Він також зауважив, що ще один 36-річний рятувальник зазнав поранень. Зараз він перебуває під наглядом лікарів у столичному шпиталі.
"Ще один рятівник – у травматологічному відділенні. Постраждалому – 31 рік. Скорішого одужання хлопцям!" – підкреслив Чаус.
Наслідки обстрілів Чернігівської області 17 вересня / Фото ДСНС Чернігівщини
За даними посадовця, всього за 17 вересня агресор 22 рази обстріляв Чернігівщину, через що було 48 приходів у 14 населених пунктах області.
Що відомо про рятувальника, який загинув від обстрілу?
У ДСНС України розповіли, що ворог завдав кілька ударів БпЛА по території підрозділу ДСНС у Ніжині, внаслідок чого спалахнула пожежа в будівлях.
Рятувальники виїхали на ліквідацію, але саме в цей момент окупанти повторно скерували дрон безпосередньо по пожежному автомобілю.
Унаслідок підступної атаки загинув водій – 45-річний майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Гула.
Виконуючи свій обов'язок, Олександр до останнього рятував інших навіть у смертельній небезпеці. Його загибель – тяжка і невимовно болюча втрата для всієї родини ДСНС. Цей цинічний злочин ще раз демонструє справжнє обличчя агресора – бити по тих, хто рятує життя!
– розповіли рятувальники.
Олександр Гула загинув під час ворожої атаки по Ніжину 17 вересня / Фото ДСНС України
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого рятувальника Олександра Гули.
Якими були російські атаки Чернігівської області останнім часом?
У неділю, 14 вересня, Ніжинський район Чернігівщини був під наймасованішою атакою ворожих БпЛА за весь час повномасштабного вторгнення. Уламки одного зі збитих безпілотників впали в центрі Ніжина.
Мер міста Олександр Колода наголосив, що також були влучання по кількох об'єктах критичної інфраструктури, по одному з підприємств було подвійне ураження. Внаслідок цього тимчасово було відсутнє електропостачання та водопостачання в окремих районах міста.
Окрім того, тоді ж окупанти вчергове цілеспрямованого вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури. Через це було травмовано 4 вогнеборців, їх доправили до лікарні.