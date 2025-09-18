Російські загарбники 17 вересня атакували Ніжин ударними дронами-камікадзе. Окупанти вдарили по одному із підрозділів ДСНС, внаслідок чого загинув рятувальник.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса та ДСНС України.

До теми Це було вперше і навмисне: у Мінекономіки розкрили нові деталі удару Росії по демінерах

Що відомо про наслідки російського удару по Ніжину?

В'ячеслав Чаус наголосив, що агресор цинічно та жорстоко атакував Ніжин "Шахедами" і "Геранями". Окупанти вдарили по одному із підрозділів ДСНС у День рятівника.

На жаль, 45-річний надзвичайник загинув від отриманих травм. Мої співчуття рідним і колегам,

– написав голова Чернігівської ОВА.

Він також зауважив, що ще один 36-річний рятувальник зазнав поранень. Зараз він перебуває під наглядом лікарів у столичному шпиталі.

"Ще один рятівник – у травматологічному відділенні. Постраждалому – 31 рік. Скорішого одужання хлопцям!" – підкреслив Чаус.

Наслідки обстрілів Чернігівської області 17 вересня / Фото ДСНС Чернігівщини

За даними посадовця, всього за 17 вересня агресор 22 рази обстріляв Чернігівщину, через що було 48 приходів у 14 населених пунктах області.

Що відомо про рятувальника, який загинув від обстрілу?

У ДСНС України розповіли, що ворог завдав кілька ударів БпЛА по території підрозділу ДСНС у Ніжині, внаслідок чого спалахнула пожежа в будівлях.

Рятувальники виїхали на ліквідацію, але саме в цей момент окупанти повторно скерували дрон безпосередньо по пожежному автомобілю.

Унаслідок підступної атаки загинув водій – 45-річний майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Гула.

Виконуючи свій обов'язок, Олександр до останнього рятував інших навіть у смертельній небезпеці. Його загибель – тяжка і невимовно болюча втрата для всієї родини ДСНС. Цей цинічний злочин ще раз демонструє справжнє обличчя агресора – бити по тих, хто рятує життя!

– розповіли рятувальники.



Олександр Гула загинув під час ворожої атаки по Ніжину 17 вересня / Фото ДСНС України

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого рятувальника Олександра Гули.

Якими були російські атаки Чернігівської області останнім часом?