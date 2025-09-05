Это был первый ракетный удар по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию во время их работы. Об этом Суспильному сказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный, передает 24 Канал.

Как отреагировали в Минэкономики на удар по деминерам?

По словам Безкаравайного, периодически гуманитарные миссии попадают под дроны, но ракетой по ним бьют впервые. Чиновник уверен, что оккупанты умышленно попали по деминерам.

Он отметил, что машины гуманитарной миссии были маркированы, а ее участники были в соответствующей одежде, поэтому считать, что атака случайная, – невозможно.

Россияне четко видели, что это гуманитарная миссия, которая осуществляет гуманитарную работу.

Чиновник объяснил, что во время воздушной тревоги работа гуманитарной миссии должна прекращаться, но не всегда есть возможность сделать это быстро. Особенно в прифронтовых или приграничных территориях.

Отдельно он уточнил, что гуманитарное разминирование не осуществляется в пределах 20-километровой зоны, вблизи линии фронта или границы с Россией и Беларусью.

Что известно об ударе России по гуманитарной миссии?