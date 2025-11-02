Поражен танкер и порт: в СБУ подтвердили атаку украинских дронов по нефтетерминалу в Туапсе
- Украинские дроны попали в нефтетерминал в Туапсе, повредив инфраструктуру, включая танкер и нефтеналивные стендеры.
- Атака привела к пожару на причалах, уничтожив часть портовых зданий, принадлежащих "Роснефти".
Украинские дроны поразили нефтетерминал в российском Туапсе. Беспилотники пять раз попали по инфраструктуре, вызвав повреждения.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на свои источники в Службе безопасности Украины.
Смотрите также Где расположен российский город Туапсе, в котором дроны ударили по причалам: показываем на карте
Какие последствия атаки на причалы в Туапсе?
По вражеским объектам в Краснодарском крае, которые предоставляют ресурсы оккупантам, успешно отработали бойцы СБУ и Сил безопасности и обороны. Дронами было поражено танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного порта в Туапсе.
Служба безопасности продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, которая дает врагу ресурсы для агрессии против Украины. Пока война продолжается, "хлопок" на российских НПЗ и дальше будет ярко гореть,
– сообщил наш собеседник.
Центр спецопераций "Альфа" вместе с другими защитниками запустили дроны по объекту, которые успешно попали в цель. В результате прилетов загорелся танкер. Кроме этого удалось вывести из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих загрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания.
В Туапсе после атаки дронов произошел пожар в порту: смотрите видео
Стоит отметить! В порту Туапсе расположены нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит компании "Роснефть". Предприятие постоянно обеспечивает российских оккупантов топливом.
Дроны повредили инфраструктуру Туапсе: видео
Что предшествовало?
В ночь на 2 ноября в российском Туапсе прогремели громкие взрывы. В сети появились видео пожара на одном из объектов города. Именно в этот момент дроны поразили Туапсинский морской нефтяной терминал.
Пожар произошел на причалах № 1А и № 1Б, что является "нефтепирсом" нефтеперерабатывающего завода у берега. Он может передавать на танкеры до 7 миллионов тонн в год.
Сообщалось, что во время атаки было поражено грузовую эстакаду, нефтеналивной пирс и палубную надстройку танкера.
Терминал в Туапсе расположен за тысячи километров от подконтрольной Украине территории и за 252 километра от крайней точки во временно оккупированном Крыму.