Уражено танкер і порт: в СБУ підтвердили атаку українських дронів по нафтотерміналу в Туапсе
- Українські дрони влучили в нафтотермінал в Туапсе, пошкодивши інфраструктуру, включаючи танкер та нафтоналивні стендери.
- Атака призвела до пожежі на причалах, знищивши частину портових будівель, що належать "Роснафті".
Українські дрони уразили нафтотермінал в російському Туапсе. Безпілотники п'ять разів влучили по інфраструктурі, спричинивши пошкодження.
Про це пише 24 Канал з посиланням на свої джерела в Службі безпеки України.
Які наслідки атаки на причали в Туапсе?
По ворожих об'єктах в Краснодарському краї, які надають ресурси окупантам, успішно відпрацювали бійці СБУ та Сил безпеки та оборони. Дронами було уражено танкер ы навантажувальну інфраструктуру нафтового порту в Туапсе.
Служба безпеки продовжує завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі Росії, яка дає ворогу ресурси для агресії проти України. Допоки війна триває, "бавовна" на російських НПЗ і далі яскраво палатиме,
– повідомив наш співрозмовник.
Центр спецоперацій "Альфа" разом з іншими захисниками запустили дрони по об'єкту, які успішно влучили в ціль. Унаслідок прильотів загорівся танкер. Окрім цього вдалося вивести з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджено також портові будівлі.
У Туапсе після атаки дронів сталася пожежа в порту: дивітся відео
Варто зазначити! У порту Туапсе розташовані нафтовий термінал і нафтопереробний завод, який належить компанії "Роснафта". Підприємство постійно забезпечує російських окупантів паливом.
Дрони пошколиди інфраструктуру Туапсе: відео
Що передувало?
В ніч проти 2 листопада в Російському Туапсе пролунали гучні вибухи. В мережі з'явилися відео пожежі на одному з об'єктів міста. Саме в цей момент дрони уразили Туапсинський морський нафтовий термінал.
Пожежа сталася на причалах № 1А та № 1Б, що є "нафтопірсом" нафтопереробного заводу біля берега. Він може передавати на танкери до 7 мільйонів тонн на рік.
Повідомлялося, що під час атаки було уражено вантажну естакаду, нафтоналивний пірс та палубну надбудову танкера.
Термінал у Туапсе розташований за тисячі кілометрів від підконтрольної Україні території та за 252 кілометри від крайньої точки в тимчасово окупованому Криму.