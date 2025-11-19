Взрывы прогремели в Бурштыне на Прикарпатье, туда летели "Калибры"

Крылатые ракеты типа "Калибр" прилетели в Ивано-Франковскую область. Взрывы прогремели в Бурштыне.

Об этом информирует Суспильное. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Смотрите также Угроза массированного удара по Западу: враг проводил космическую разведку региона, – мэр Луцка

Что известно о взрывах в Бурштыне?

Российские оккупанты на рассвете 19 ноября запустили по Украине ракеты. Так, в 5:49 в Воздушных силах информировали об опасности для жителей Ивано-Франковской области.

Ракеты на севере Ивано-Франковской области, курс западный,

– предупредили там.

Тогда же в Бурштыне дважды были слышны звуки взрывов. Через несколько минут там снова было громко.

В 6:13 в Бурштыне был слышен еще один взрыв.

Где еще раздавались взрывы этой ночью?