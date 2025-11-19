Взрывы прогремели в Бурштыне на Прикарпатье, туда летели "Калибры"
- Враг утром 19 ноября терроризировал Ивано-Франковскую область ракетами.
- В Бурштыне прогремели взрывы.
Крылатые ракеты типа "Калибр" прилетели в Ивано-Франковскую область. Взрывы прогремели в Бурштыне.
Об этом информирует Суспильное. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Что известно о взрывах в Бурштыне?
Российские оккупанты на рассвете 19 ноября запустили по Украине ракеты. Так, в 5:49 в Воздушных силах информировали об опасности для жителей Ивано-Франковской области.
Ракеты на севере Ивано-Франковской области, курс западный,
– предупредили там.
Тогда же в Бурштыне дважды были слышны звуки взрывов. Через несколько минут там снова было громко.
В 6:13 в Бурштыне был слышен еще один взрыв.
Где еще раздавались взрывы этой ночью?
Громкий взрыв во Львове был слышен около 05:35 утра 19 ноября. Перед этим Воздушные силы в информировали о приближении ударных беспилотников к городу.
Ночью вражеские дроны массированно атаковали Харьков. Беспилотники ударили по городу, там прогремело 17 взрывов. Оккупанты нанесли удары по трем районам города, вспыхнули пожары.
Ночью 19 ноября россияне атаковали и Киевскую область с помощью дронов. Силы ПВО работают по вражеским целям.