Укр Рус
24 Канал Новости Украины Взрывы прогремели в Бурштыне на Прикарпатье, туда летели "Калибры"
19 ноября, 05:53
2

Взрывы прогремели в Бурштыне на Прикарпатье, туда летели "Калибры"

Ирина Марцияш, Олесь Друкач
Основные тезисы
  • Враг утром 19 ноября терроризировал Ивано-Франковскую область ракетами.
  • В Бурштыне прогремели взрывы.

Крылатые ракеты типа "Калибр" прилетели в Ивано-Франковскую область. Взрывы прогремели в Бурштыне.

Об этом информирует Суспильное. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Смотрите также Угроза массированного удара по Западу: враг проводил космическую разведку региона, – мэр Луцка

Что известно о взрывах в Бурштыне?

Российские оккупанты на рассвете 19 ноября запустили по Украине ракеты. Так, в 5:49 в Воздушных силах информировали об опасности для жителей Ивано-Франковской области.

Ракеты на севере Ивано-Франковской области, курс западный, 
– предупредили там.

Тогда же в Бурштыне дважды были слышны звуки взрывов. Через несколько минут там снова было громко.

В 6:13 в Бурштыне был слышен еще один взрыв.

Где еще раздавались взрывы этой ночью?

  • Громкий взрыв во Львове был слышен около 05:35 утра 19 ноября. Перед этим Воздушные силы в информировали о приближении ударных беспилотников к городу.

  • Ночью вражеские дроны массированно атаковали Харьков. Беспилотники ударили по городу, там прогремело 17 взрывов. Оккупанты нанесли удары по трем районам города, вспыхнули пожары.

  • Ночью 19 ноября россияне атаковали и Киевскую область с помощью дронов. Силы ПВО работают по вражеским целям.