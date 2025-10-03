Укр Рус
3 октября, 01:05
2

Россияне запустили ракеты по Полтаве, взрывы прогремели и в Днепре

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Ночью 3 октября в Днепре и Полтаве произошли взрывы из-за атак российских дронов и ракет.
  • Российские военные использовали 2 крылатые ракеты, предположительно, "Искандер-К", для обстрела Полтавы.

Ночью 3 октября россияне в очередной раз терроризируют Украину. Жители Днепра и Полтавы сообщили о звуках взрывов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Что известно об атаке россиян?

Вечером 2 октября российские военные начали очередной террор Украины. Враг запускал беспилотники и продолжил обстрел в ночь на 3 октября.

Около 01:02 корреспонденты сообщили о звуках взрывов в Днепре. Позже стало известно о взрывах в пределах Полтавы.

Крылатая ракета на Полтаву,
заявляли в Воздушных силах ВСУ.

По данным мониторинговых ресурсов, российские военные применили 2 крылатые ракеты наземного базирования, вероятно, "Искандер-К".

Вскоре защитники Украины снова сообщили о скоростных целях на Полтаву. Город находился под ракетным обстрелом.

Очередная атака оккупантов: где еще было громко?

  • Силы ПВО работали в Киеве. Вечером 2 октября, в 22:26 там объявили воздушную тревогу из-за атаки российских ударных дронов.

  • Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе ПВО на левом берегу, на город летело много беспилотников.

  • Также взрывы прогремели в Николаеве. На тот момент воздушная тревога в городе объявлена не была. Не объявили ее и сразу после.

  • Кроме этого, во время атаки дронов взрыв прогремел в Сумах.