Россияне запустили ракеты по Полтаве, взрывы прогремели и в Днепре
- Ночью 3 октября в Днепре и Полтаве произошли взрывы из-за атак российских дронов и ракет.
- Российские военные использовали 2 крылатые ракеты, предположительно, "Искандер-К", для обстрела Полтавы.
Ночью 3 октября россияне в очередной раз терроризируют Украину. Жители Днепра и Полтавы сообщили о звуках взрывов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
Смотрите также Россия снова запустила "Шахеды": какие регионы Украины под атакой дронов
Что известно об атаке россиян?
Вечером 2 октября российские военные начали очередной террор Украины. Враг запускал беспилотники и продолжил обстрел в ночь на 3 октября.
Около 01:02 корреспонденты сообщили о звуках взрывов в Днепре. Позже стало известно о взрывах в пределах Полтавы.
Крылатая ракета на Полтаву,
– заявляли в Воздушных силах ВСУ.
По данным мониторинговых ресурсов, российские военные применили 2 крылатые ракеты наземного базирования, вероятно, "Искандер-К".
Вскоре защитники Украины снова сообщили о скоростных целях на Полтаву. Город находился под ракетным обстрелом.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Очередная атака оккупантов: где еще было громко?
Силы ПВО работали в Киеве. Вечером 2 октября, в 22:26 там объявили воздушную тревогу из-за атаки российских ударных дронов.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе ПВО на левом берегу, на город летело много беспилотников.
Также взрывы прогремели в Николаеве. На тот момент воздушная тревога в городе объявлена не была. Не объявили ее и сразу после.
Кроме этого, во время атаки дронов взрыв прогремел в Сумах.