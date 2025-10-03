Уночі 3 жовтня росіяни вкотре тероризують Україну. Жителі Дніпра та Полтави повідомили про звуки вибухів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

Що відомо про атаку росіян?

Увечері 2 жовтня російські військові розпочали черговий терор України. Ворог запускав безпілотники та продовжив обстріл у ніч проти 3 жовтня.

Близько 01:02 кореспонденти повідомили про звуки вибухів у Дніпрі. Пізніше стало відомо про вибухи в межах Полтави.

Крилата ракета на Полтаву,

– заявляли в Повітряних силах ЗСУ.

За даними моніторингових ресурсів, російські військові застосували 2 крилаті ракети наземного базування, ймовірно, "Іскандер-К".

Невдовзі захисники України знову повідомили про швидкісні цілі на Полтаву. Місто перебувало під ракетним обстрілом.

Чергова атака окупантів: де ще було гучно?