Росіяни запустили ракети по Полтаві, вибухи пролунали й у Дніпрі
- Уночі 3 жовтня в Дніпрі та Полтаві сталися вибухи через атаки російських дронів та ракет.
- Російські військові використовували 2 крилаті ракети, імовірно, "Іскандер-К", для обстрілу Полтави.
Уночі 3 жовтня росіяни вкотре тероризують Україну. Жителі Дніпра та Полтави повідомили про звуки вибухів.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.
Дивіться також Росія знову запустила "Шахеди": які регіони України під атакою дронів
Що відомо про атаку росіян?
Увечері 2 жовтня російські військові розпочали черговий терор України. Ворог запускав безпілотники та продовжив обстріл у ніч проти 3 жовтня.
Близько 01:02 кореспонденти повідомили про звуки вибухів у Дніпрі. Пізніше стало відомо про вибухи в межах Полтави.
Крилата ракета на Полтаву,
– заявляли в Повітряних силах ЗСУ.
За даними моніторингових ресурсів, російські військові застосували 2 крилаті ракети наземного базування, ймовірно, "Іскандер-К".
Невдовзі захисники України знову повідомили про швидкісні цілі на Полтаву. Місто перебувало під ракетним обстрілом.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Чергова атака окупантів: де ще було гучно?
Сили ППО працювали у Києві. Увечері 2 жовтня, о 22:26 там оголосили повітряну тривогу через атаку російських ударних дронів.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу ППО на лівому березі, на місто летіло багато безпілотників.
Також вибухи пролунали у Миколаєві. На той момент повітряна тривога у місті оголошена не була. Не оголосили її й одразу опісля.
Крім цього, під час атаки дронів вибух прогримів у Сумах.