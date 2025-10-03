Укр Рус
24 Канал Новини України Росіяни запустили ракети по Полтаві, вибухи пролунали й у Дніпрі
3 жовтня, 01:05
2

Росіяни запустили ракети по Полтаві, вибухи пролунали й у Дніпрі

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Уночі 3 жовтня в Дніпрі та Полтаві сталися вибухи через атаки російських дронів та ракет.
  • Російські військові використовували 2 крилаті ракети, імовірно, "Іскандер-К", для обстрілу Полтави.

Уночі 3 жовтня росіяни вкотре тероризують Україну. Жителі Дніпра та Полтави повідомили про звуки вибухів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

Що відомо про атаку росіян?

Увечері 2 жовтня російські військові розпочали черговий терор України. Ворог запускав безпілотники та продовжив обстріл у ніч проти 3 жовтня.

Близько 01:02 кореспонденти повідомили про звуки вибухів у Дніпрі. Пізніше стало відомо про вибухи в межах Полтави.

Крилата ракета на Полтаву,
заявляли в Повітряних силах ЗСУ.

За даними моніторингових ресурсів, російські військові застосували 2 крилаті ракети наземного базування, ймовірно, "Іскандер-К".

Невдовзі захисники України знову повідомили про швидкісні цілі на Полтаву. Місто перебувало під ракетним обстрілом.

Чергова атака окупантів: де ще було гучно?

  • Сили ППО працювали у Києві. Увечері 2 жовтня, о 22:26 там оголосили повітряну тривогу через атаку російських ударних дронів.

  • Мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу ППО на лівому березі, на місто летіло багато безпілотників.

  • Також вибухи пролунали у Миколаєві. На той момент повітряна тривога у місті оголошена не була. Не оголосили її й одразу опісля.

  • Крім цього, під час атаки дронів вибух прогримів у Сумах.