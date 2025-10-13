В ночь на 13 октября российские военные совершили атаку дронами на Одессу. Жители услышали серию взрывов в городе.

Об этом сообщают корреспонденты 24 канала.

Что известно об атаке на Одессу?

В Воздушных силах рассказали об атаке дронов в 01:14. Вскоре в городе прогремели взрывы.

Мониторинговые ресурсы заметили, что на город направлялись около 17 российских дронов. Глава Одесской ОГА Олег Кипер подтвердил, что по вражеским целям работали силы ПВО.

Внимание, Одесская область! Работает ПВО. Прошу жителей находиться в безопасных местах,

– написал он.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 00:42. В то же время россияне обстреливали Харьковскую и Донецкую области.

