Вибухи прогриміли в Одесі: у місті працюють сили ППО
- У ніч проти 13 жовтня російські військові здійснили атаку дронами на Одесу, внаслідок чого жителі почули серію вибухів.
- Очільник Одеської ОДА Олег Кіпер підтвердив роботу сил ППО по ворожих цілях, а повітряну тривогу оголосили о 00:42.
У ніч проти 13 жовтня російські військові здійснили атаку дронами на Одесу. Жителі почули серію вибухів у місті.
Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.
Що відомо про атаку на Одесу?
У Повітряних силах розповіли про атаку дронів о 01:14. Невдовзі у місті пролунали вибухи.
Моніторингові ресурси зауважили, що на місто прямували близько 17 російських дронів. Очільник Одеської ОДА Олег Кіпер підтвердив, що по ворожих цілях працювали сили ППО.
Увага, Одещина! Працює ППО. Прошу мешканців перебувати в безпечних місцях,
– написав він.
Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 00:42. Водночас росіяни обстрілювали Харківщину та Донеччину.
Де також було гучно?
Крім того, серія вибухів 12 жовтня пролунала в Харкові. Унаслідок ударів у Шевченківському районі Харкова вибиті вікна у двох двоповерхових будинках, інформації про постраждалих не надходило.
Також росіяни вдарили по Сумах. Постраждалих немає, але одна жінка отримала медичну допомогу через стрес; всі відповідні служби працювали на місці події.
Російські військові атакували й Чернігів. П'ятеро людей постраждали, троє з них шпиталізовані, а також ворожий безпілотник влучив у локомотив.