Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Що відомо про атаку на Одесу?

У Повітряних силах розповіли про атаку дронів о 01:14. Невдовзі у місті пролунали вибухи.

Моніторингові ресурси зауважили, що на місто прямували близько 17 російських дронів. Очільник Одеської ОДА Олег Кіпер підтвердив, що по ворожих цілях працювали сили ППО.

Увага, Одещина! Працює ППО. Прошу мешканців перебувати в безпечних місцях,

– написав він.

Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 00:42. Водночас росіяни обстрілювали Харківщину та Донеччину.

