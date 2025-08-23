Взрывы прогремели возле Самара: враг атакует беспилотниками
- Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками, в частности в Самаровском районе.
- Воздушные Силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозу для прифронтовых областей.
Вечером 23 августа оккупанты в очередной раз атакуют Украину. О взрывах сообщили жители Днепропетровской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы.
Что известно о российской атаке?
Местные телеграмм-каналы рассказали о взрывах в Самаровском районе Днепропетровской области около 23:40. В Воздушных Силах отметили, что российские захватчики обстреливают Украину ударными беспилотниками.
Несколько групп вражеских ударных БпЛА, которые двигались на Павлоград, изменили курс на Днепр,
– сообщили защитники.
По состоянию на 23:41 известно об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Воздушные Силы предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Российские обстрелы Днепропетровщины
Напомним, что утром 23 августа российские оккупанты ударили по микроавтобусу, который двигался по трассе на Синельниковщине. Погиб 59-летний мужчина. Еще пять человек пострадали.
21 августа российская армия за сутки нанесла несколько ударов по Днепропетровской области. Оккупанты применили 18 беспилотников и две ракеты, вызвав пожары и повреждения инфраструктуры.
Вечером 19 августа россияне атаковали Павлоград ударными БПЛА. Возник пожар и были повреждения на территории транспортного предприятия.