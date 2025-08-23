Вибухи пролунали біля Самара: ворог атакує безпілотниками
- Російські окупанти атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками, зокрема в Самарівському районі.
- Повітряні Сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу для прифронтових областей.
Увечері 23 серпня окупанти вкотре атакують Україну. Про вибухи повідомили жителі Дніпропетровщини.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили.
Що відомо про російську атаку?
Місцеві телеграм-канали розповіли про вибухи в Самарівському районі Дніпропетровської області близько 23:40. У Повітряних Силах зазначили, що російські загарбники обстрілюють Україну ударними безпілотниками.
Декілька груп ворожих ударних БпЛА, які рухалися на Павлоград, змінили курс на Дніпро,
– повідомили захисники.
Станом на 23:41 відомо про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Повітряні Сили попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
