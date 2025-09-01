В России – новый "хлопок": там пылала электроподстанция, и дроны кружили возле НПЗ
- Ночью 1 сентября дроны атаковали несколько российских регионов.
- В Краснодарском крае поражена электроподстанция.
Ночью 1 сентября дроны атаковали 8 российских регионов. Наиболее громко было в Краснодарском крае.
Отмечается, что там раздавались громкие взрывы сразу в нескольких районах, передает 24 Канал.
Что поражено в России в результате атаки БпЛА 1 сентября?
Так, ночью российские СМИ сначала написали о пожаре в Ильском в Краснодарском крае, который вспыхнул после атаки дронов. В оперштабе региона отметили, что в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор. От падения обломков беспилотника вспыхнула трава. Пострадавших нет.
Заметим, что в поселке расположен Ильский НПЗ, который ранее уже неоднократно атаковали украинские дроны.
Позже стало известно, что беспилотники посетили и Кропоткин в Краснодарском крае. Там около 02:00 слышали взрывы, у части местных жителей пропал свет. Позже появились детали. В промзоне Кропоткина из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на трансформаторной подстанции. Она обеспечивала питание региональной энергосистемы и узловых железнодорожных коммуникаций Краснодарского края.
Жители Елабуги в Татарстане тоже сообщали о взрывах. Аэропорты Казани и Нижнекамска закрывались.
Между тем в российском минобороны заявили, что с 00:00 до 05:00 было обезврежено 50 украинских беспилотников:
- 16 – над акваторией Черного моря,
- 12 – над территорией Белгородской области,
- 7 – над акваторией Азовского моря,
- 4 – над территорией Саратовской области,
- 3 – над территорией Самарской области,
- 3 – над территорией Оренбургской области,
- 3 – над территорией Республики Татарстан,
- 2 – над территорией Краснодарского края.
Что известно о последних взрывах в России?
- Силы обороны Украины ударили по аэродрому "Бутурлиновка" в Воронежской области ночью 21 августа. В результате удара поражена технико-эксплуатационная часть аэродрома, ответственная за ремонт и обслуживание авиационной техники.
- 30 августа в аэропорту Симферополя были поражены два вертолета – Ми-8 и Ми-24.
- В тот же день ГУР атаковало Алексинский химкомбинат в Тульской области. Он входит в корпорацию "Ростех" и изготавливает боеприпасы, порох и материалы для российской армии.