В Воронеже и Белгороде – блэкаут: под ударом могла быть ТЭЦ
- Вечером 10 декабря в Воронеже и Белгороде произошли взрывы, приведшие к блэкауту и перебоям с водоснабжением.
- Российская ПВО заявила об обезвреживании 37 беспилотников, в частности в Брянской, Калужской и Курской областях.
Вечер 10 декабря в России выдался неспокойным. Ракетная опасность в Белгороде и Воронеже закончилась взрывами и блэкаутом.
Что известно об атаке на Россию?
Вечером 10 декабря в по меньшей мере двух областях России объявили тревогу из-за угрозы ударов. В Воронеже россияне слышали взрывы и видели вспышки. После кое-где в городе пропал свет и возникли перебои с водоснабжением.
Как сообщил губернатор Воронежской области Гусев, российская ПВО якобы уничтожила воздушную цель возле города. Обломки, по его словам, повредили остекление и многоэтажку.
Также Гусев заявил о возгорании в результате падения обломков на объекте промышленности.
В то же время в Белгороде и в области тоже слышали взрывы. Там также якобы есть сбитие и повреждение частного дома и двух автомобилей в поселке Майский.
Местные жители жалуются на блэкаут и предполагают, что под ударом была ТЭЦ.
В российском минобороны уже подсчитали, что за три часа их ПВО якобы обезвредила 37 беспилотников. Большинство из них, а именно 25 БпЛА, в Брянской области. Также, мол, есть сбития в Калужской и Курской областях.
Недавние взрывы в России
По данным Reuters, нефтеперерабатывающий завод в Сызрани остановился после удара украинского дрона. В результате атаки повреждена установка переработки сырой нефти CDU-6.
Ранее сообщалось, что СБУ ударила по терминалу сжиженного газа в порту Темрюк в Краснодарском крае. Пожар там не утихал в течение трех дней.
9 декабря в Чебоксарах под атакой мог быть завод "Энергозапчасть".