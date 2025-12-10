У Воронежі та Бєлгороді – блекаут: під ударом могла бути ТЕЦ
- Увечері 10 грудня у Воронежі та Бєлгороді сталися вибухи, що призвели до блекауту та перебоїв з водопостачанням.
- Російська ППО заявила про знешкодження 37 безпілотників, зокрема в Брянській, Калузькій та Курській областях.
Вечір 10 грудня у Росії видався неспокійним. Ракетна небезпека у Бєлгороді та Воронежі закінчилась вибухами та блекаутом.

Що відомо про атаку на Росію?
Увечері 10 грудня у щонайменше двох областях Росії оголосили тривогу через загрозу ударів. У Воронежі росіяни чули вибухи та бачили спалахи. Опісля подекуди у місті зникло світло та виникли перебої з водопостачанням.
Як повідомив губернатор Воронезької області Гусєв, російська ППО нібито знищила повітряну ціль біля міста. Уламки, за його словами, пошкодили скління та багатоповерхівку.
Також Гусєв заявив про займання внаслідок падіння уламків на об'єкті промисловості.
Водночас у Бєлгороді та в області теж чули вибухи. Там також нібито є збиття та пошкодження приватного будинку та двох автівок в селищі Майський.
Місцеві жителі жаліються на блекаут та припускають, що під ударом була ТЕЦ.
У російському міноборони уже підрахували, що за три години їхня ППО нібито знешкодила 37 безпілотників. Більшість з них, а саме 25 БпЛА, в Брянській області. Також, мовляв, є збиття у Калузькій та Курській областях.
Нещодавні вибухи у Росії
За даними Reuters, нафтопереробний завод у Сизрані зупинився після удару українського дрона. Внаслідок атаки пошкоджено установку переробки сирої нафти CDU-6.
Раніше повідомлялось, що СБУ вдарила терміналу зрідженого газу в порту "Темрюк" у Краснодарському краї. Пожежа там не вщухала протягом трьох днів.
9 грудня в Чебоксарах під атакою міг бути завод "Енергозапчастина".