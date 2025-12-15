Дроны могли ударить по Астраханскому ГПЗ: пожар зафиксировали со спутника

Ночью 15 декабря Россия снова была под атакой дронов. Спутниковые снимки свидетельствуют о вероятном ударе по Астраханскому газоперерабатывающему заводу.

Что известно об атаке на ГПЗ в России?

Ночью 15 декабря взрывы раздавались в нескольких регионах России. В частности, о якобы работе вражеской ПВО сообщали местные в Астрахани.

Возгорание в Астрахани после атаки: смотрите видео (Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика, 18+)

СМИ предполагают, что под прицелом мог быть Астраханский газоперерабатывающий завод. Кадры со спутников NASA зафиксировали пожар на ГПЗ.

Попадание, вероятно, произошло возле склада хранения серы и на установке по производству гранулированной серы "Энерсал" на территории завода.

Вероятное место поражения ГПЗ / Фото из телеграмма Exilenova+

Справка: Астраханский ГПЗ – одно из ключевых предприятий российской нефтегазовой отрасли. Завод ежегодно перерабатывает до 3,2 миллиона тонн нефтепродуктов и до 3,5 миллиона тонн серы. Ее используют, частности, для изготовления взрывчатки для ВПК России.

СМИ напоминают, что ГПЗ в Астрахани атаковали уже ранее по меньшей мере дважды. Как писало Reuters, после удара БпЛА в сентябре 2025 года завод остановил производство моторного топлива из-за пожара на установке. Ее мощность составляла около 3 миллионов тонн в год.

