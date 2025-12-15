Дрони могли вгатити по Астраханському ГПЗ: пожежу зафіксували з супутника
- Уночі 15 грудня Росія зазнала атаки дронів, які, ймовірно, влучили в Астраханський газопереробний завод.
- Астраханський ГПЗ є ключовим підприємством нафтогазової галузі Росії, яке раніше вже зазнавало атак.
Уночі 15 грудня Росія знову була під атакою дронів. Супутникові знімки свідчать про ймовірний удар по Астраханському газопереробному заводу.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Exilenova+.
Дивіться також Під ударом Кашира та інші міста: під Москвою продовжують лунати вибухи та видно задимлення
Що відомо про атаку на ГПЗ в Росії?
Уночі 15 грудня вибухи лунали у кількох регіонах Росії. Зокрема, про нібито роботу ворожої ППО повідомляли місцеві в Астрахані.
Займання в Астрахані після атаки: дивіться відео (Увага! На відео присутня ненормативна лексика, 18+)
ЗМІ припускають, що під прицілом міг бути Астраханський газопереробний завод. Кадри із супутників NASA зафіксували пожежу на ГПЗ.
Влучання, ймовірно, сталось біля складу зберігання сірки та на установці з виробництва гранульованої сірки "Енерсал" на території заводу.
Ймовірне місце ураження ГПЗ / Фото з телеграму Exilenova+
Довідка: Астраханський ГПЗ – одне із ключових підприємств російської нафтогазової галузі. Завод щороку переробляє до 3,2 мільйона тонн нафтопродуктів і до 3,5 мільйона тонн сірки. Її використовують, зокрема, для виготовлення вибухівки для ВПК Росії.
ЗМІ нагадують, що ГПЗ в Астрахані атакували вже раніше щонайменше двічі. Як писало Reuters, після удару БпЛА у вересні 2025 року завод зупинив виробництво моторного пального через пожежу на установці. Її потужність складала близько 3 мільйонів тонн на рік.
Що нещодавно вибухало у Росії?
Звечора 14 грудня у Каширі, що поблизу Москви, пролунали вибухи. Зазначається, що там розташована ГРЕС, яку вже раніше атакували дрони.
Також в Бєлгороді під ударом була ТЕЦ. Після вибуху над об'єктом здійнявся стовп диму.
Ще серія вибухів прогриміла в Ростовській області. Після атаки дронів в регіоні виникла пожежа.