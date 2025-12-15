Дрони могли вгатити по Астраханському ГПЗ: пожежу зафіксували з супутника

Уночі 15 грудня Росія знову була під атакою дронів. Супутникові знімки свідчать про ймовірний удар по Астраханському газопереробному заводу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Exilenova+.

Що відомо про атаку на ГПЗ в Росії?

Уночі 15 грудня вибухи лунали у кількох регіонах Росії. Зокрема, про нібито роботу ворожої ППО повідомляли місцеві в Астрахані.

Займання в Астрахані після атаки: дивіться відео (Увага! На відео присутня ненормативна лексика, 18+)

ЗМІ припускають, що під прицілом міг бути Астраханський газопереробний завод. Кадри із супутників NASA зафіксували пожежу на ГПЗ.

Влучання, ймовірно, сталось біля складу зберігання сірки та на установці з виробництва гранульованої сірки "Енерсал" на території заводу.

Ймовірне місце ураження ГПЗ / Фото з телеграму Exilenova+

Довідка: Астраханський ГПЗ – одне із ключових підприємств російської нафтогазової галузі. Завод щороку переробляє до 3,2 мільйона тонн нафтопродуктів і до 3,5 мільйона тонн сірки. Її використовують, зокрема, для виготовлення вибухівки для ВПК Росії.

ЗМІ нагадують, що ГПЗ в Астрахані атакували вже раніше щонайменше двічі. Як писало Reuters, після удару БпЛА у вересні 2025 року завод зупинив виробництво моторного пального через пожежу на установці. Її потужність складала близько 3 мільйонів тонн на рік.

Що нещодавно вибухало у Росії?