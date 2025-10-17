В Башкортостане вечером 17 октября произошел взрыв на заводе, где изготавливают составляющие для огневых систем оккупантов. Речь идет о предприятии "Авангард", которое в феврале 2024 года включили в санкционные списки Евросоюза.

Что известно о взрыве на заводе в Башкирии?

В пятницу, 17 октября, произошел взрыв в третьем цехе предприятии "Авангард" в Стерлитамаке. Причины чрезвычайной ситуации неизвестны. На заводе есть пострадавшие, им оказывается помощь.

Как отметил глава региона Радий Хабиров в результате взрыва повреждения получило здание цеха. С предприятия пришлось эвакуировать сотрудников.

В СМИ пишут, что взрыв произошел на нитроузле предприятия "Авангард". Что там рвануло – пока неизвестно. Завод специализируется на производстве боеприпасов и взрывчатки.

В соцсетях появилось видео, которое, как утверждается, снято вблизи завода в Стерлитамаке. На кадрах видны огромные столбы дыма.

Как отметил директор украинского Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, из-за неизвестного взрыва помещение цеха №3 полностью обрушилось. По его информации, на заводе "Авангард" есть 9 погибших и более 30 пострадавших.

Завод Авангард – завод, где производили снаряды. В частности. Поэтому, счастья погибшим. Замечательный вечер начался,

– написал Андрющенко.

Стоит отметить! Федеральное казенное предприятие "Авангард" – это оборонное предприятие. Оно занимается разснаряжением боеприпасов, утилизацией взрывчатых веществ и военной техники, в частности остатков пороха, твердого топливо ракет и т.д. и производстве взрывчатых веществ и спецпродукции.

Как утверждают местные жители, они слышали громкий взрыв в районе промышленной зоны, после которого в автомобилях сработали сирены. Говорят, что дронов вблизи завода не было, а чрезвычайная ситуация произошла во время утилизации военно техники.

