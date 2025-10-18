Россия потеряла подстанцию под Ульяновском: выведен из строя ключевой энергоузел
- Неизвестные дроны атаковали подстанцию 500 кВ "Вешкайма" в Ульяновской области; останавливали работу аэропорты Ижевска и Уфы.
- Подстанция является ключевым элементом энергетического кольца Поволжья, связывая несколько региональных энергосистем и принимая транзитные потоки электроэнергии в центральные районы.
Ночь 18 октября в Ульяновской области выдалась громкой. Под атакой дронов оказалась подстанция 500 кВ "Вешкайма".
Из-за угрозы ударов аэропорты Ижевска и Уфы временно не работали. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Supernova+.
Что известно об атаке на подстанцию в России?
Неизвестные дроны ночью 18 октября залетели на территорию России и атаковали, вероятно, подстанцию в Ульяновской области. Беспилотники, по данным российских мониторинговых каналов, нарушили воздушное пространство еще вечером прошлого дня.
Попадание дрона под Ульяновском: смотрите видео
Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что россияне потеряли подстанцию, являющуюся одним из ключевых элементов энергосистемы России.
Так бывает, когда бьешь по энергетике Украины,
– написал Коваленко.
Кроме того, из-за атаки в аэропортах Ижевска и Уфы временно вводили ограничения на прием и взлет самолетов. Уже около 05:00 в Ульяновской области объявили отбой угрозы.
Вспышки от налета БпЛА на Россию: смотрите видео
Справка. Подстанция 500 кВ "Вешкайма" является частью энергетического кольца Поволжья. Она обеспечивает связь между Ульяновской, Мордовской, Чувашской и Самарской энергосистемами и принимает транзитные потоки электроэнергии с северо-востока, в частности от Сызранской и Жигулевской ГЭС, в центральные районы.
Российские мониторинговые каналы сообщали о работе ПВО по БпЛА, однако минобороны России не упомянуло Ульяновск в своем отчете.
По данным россиян, за ночь якобы уничтожен 41 украинский дрон в 12 областях России. Больше всего – в Брянской, Калужской и Московской, также 6 – над Черным морем.
Что недавно взрывалось в России?
17 октября на заводе "Авангард" в Башкортостане произошел взрыв. Он повредил цех и вызвал гибель и травмирование работников. Предприятие специализируется на производстве боеприпасов и взрывчатки.
Той же ночью в Сочи раздавались взрывы. Местные власти сообщили о якобы ракетной атаке и ударах БПЛА. Из-за угрозы безопасности туристы в отелях Сочи жаловались, что их спускают в подвалы и подземные паркинги.