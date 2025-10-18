Ніч 18 жовтня в Ульяновській область видалась гучною. Під атакою дронів опинилась підстанція 500 кВ "Вешкайма".

Через загрозу ударів аеропорти Іжевська й Уфи тимчасово не працювали. Про це пише 24 Канал з посиланням на Supernova+.

Що відомо про атаку на підстанцію в Росії?

Невідомі дрони вночі 18 жовтня залетіли на територію Росії та атакували підстанцію в Ульяновській області. Безпілотники, за даними російських моніторингових каналів, порушили повітряний простір ще увечері минулого дня.

Влучання дрона під Ульяновськом: дивіться відео

Згодом керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що росіяни втратили підстанцію, яка є одним з ключових елементів енергосистеми Росії.

Так буває, коли б'єш по енергетиці України,

– написав Коваленко.

Крім того, через атаку в аеропортах Іжевська та Уфи тимчасово вводили обмеження на прийом та зліт літаків. Вже близько 05:00 в Ульяновській області оголосили відбій загрози.

Спалахи від нальоту БпЛА на Росію: дивіться відео

Довідка. Підстанція 500 кВ "Вешкайма" є частиною енергетичного кільця Поволжя. Вона забезпечує зв'язок між Ульяновською, Мордовською, Чувашською та Самарською енергосистемами та приймає транзитні потоки електроенергії з північного сходу, зокрема від Сизранської та Жигулівської ГЕС, у центральні райони.

Російські моніторингові канали повідомляли про роботу ППО по БпЛА, проте міноборони Росії не згадало Ульяновськ у своєму звіті.

За даними росіян, за ніч нібито знищено 41 український дрон в 12 областях Росії. Найбільше – у Брянській, Калузькій і Московській, також 6 – над Чорним морем.

