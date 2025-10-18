Росія втратила підстанцію під Ульяновськом: виведено з ладу ключовий енерговузол
- Невідомі дрони атакували підстанцію 500 кВ "Вешкайма" в Ульяновській області; зупиняли роботу аеропорти Іжевська та Уфи.
- Підстанція є ключовим елементом енергетичного кільця Поволжя, зв'язуючи кілька регіональних енергосистем і приймаючи транзитні потоки електроенергії до центральних районів.
Ніч 18 жовтня в Ульяновській область видалась гучною. Під атакою дронів опинилась підстанція 500 кВ "Вешкайма".
Через загрозу ударів аеропорти Іжевська й Уфи тимчасово не працювали. Про це пише 24 Канал з посиланням на Supernova+.
Що відомо про атаку на підстанцію в Росії?
Невідомі дрони вночі 18 жовтня залетіли на територію Росії та атакували підстанцію в Ульяновській області. Безпілотники, за даними російських моніторингових каналів, порушили повітряний простір ще увечері минулого дня.
Влучання дрона під Ульяновськом: дивіться відео
Згодом керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що росіяни втратили підстанцію, яка є одним з ключових елементів енергосистеми Росії.
Так буває, коли б'єш по енергетиці України,
– написав Коваленко.
Крім того, через атаку в аеропортах Іжевська та Уфи тимчасово вводили обмеження на прийом та зліт літаків. Вже близько 05:00 в Ульяновській області оголосили відбій загрози.
Спалахи від нальоту БпЛА на Росію: дивіться відео
Довідка. Підстанція 500 кВ "Вешкайма" є частиною енергетичного кільця Поволжя. Вона забезпечує зв'язок між Ульяновською, Мордовською, Чувашською та Самарською енергосистемами та приймає транзитні потоки електроенергії з північного сходу, зокрема від Сизранської та Жигулівської ГЕС, у центральні райони.
Російські моніторингові канали повідомляли про роботу ППО по БпЛА, проте міноборони Росії не згадало Ульяновськ у своєму звіті.
За даними росіян, за ніч нібито знищено 41 український дрон в 12 областях Росії. Найбільше – у Брянській, Калузькій і Московській, також 6 – над Чорним морем.
Що нещодавно вибухало в Росії?
17 жовтня на заводі "Авангард" у Башкортостані стався вибух. Він пошкодив цех і спричинив загибель та травмування працівників. Підприємство спеціалізується на виробництві боєприпасів та вибухівки.
Тієї ж ночі в Сочі лунали вибухи. Місцева влада повідомила про нібито ракетну атаку та удари БпЛА. Через загрозу безпеці туристи у готелях Сочі скаржились, що їх спускають у підвали та підземні паркінги.