"Летит прямо на НПЗ": дроны ударили по Краснодарскому краю в России
- Ночью 19 ноября в Краснодарском крае прозвучала серия взрывов, вероятно, из-за атаки беспилотников на Ильский НПЗ.
- Российская ПВО работала в нескольких областях и якобы все воздушные цели были сбиты.
Ночью 19 ноября в Краснодарском крае прогремела серия взрывов. Вероятно, в регионе под атакой беспилотников был Ильский НПЗ.
Также приостанавливали работу два аэропорта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.
Смотрите также Москву атаковали дроны: ПВО якобы сбивала цели, а аэропорты приостанавливали рейсы
Что известно о ночной атаке на НПЗ?
Ночью 19 ноября жители Краснодарского края, что в России, услышали серию взрывов. Они связаны с атакой беспилотников на регион. Из-за угрозы ударов приостанавливали работу аэропортов Геленджика и Краснодара.
В сети предполагают, что под ударом был Ильский нефтеперерабатывающий завод. Взрывы в том районе раздавались с 23:30 и 01:00.
Удар дрона по НПЗ в России: смотрите видео
Ночная атака на Россию 19 ноября / Фото из телеграмма "Андрющенко Time"
Вспышка во время атаки дронами на Россию: смотрите видео
Оккупанты утверждали, что ночью работала российская ПВО также в Воронежской, Брянской и Белгородской областях. Более того, российские власти писали, что якобы "все воздушные цели были сбиты". Последствия удара по Ильскому НПЗ уточняются.
Каковы последствия последних атак по России?
Вечером 18 ноября в московских аэропортах вводили ограничения из-за атаки дронов. Мэр Москвы заявил, что якобы все беспилотники, которые летели в столицу России – сбили.
Силы обороны Украины ударили по военным объектам России ракетами ATACMS. В Генштабе назвали эту операцию "знаковой".
Беспилотники на днях ударили по двум ТЭС на оккупированной части Донецкой области.