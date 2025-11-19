"Летит прямо на НПЗ": дроны ударили по Краснодарскому краю в России

Ночью 19 ноября в Краснодарском крае прогремела серия взрывов. Вероятно, в регионе под атакой беспилотников был Ильский НПЗ.

Также приостанавливали работу два аэропорта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.

Что известно о ночной атаке на НПЗ?

Ночью 19 ноября жители Краснодарского края, что в России, услышали серию взрывов. Они связаны с атакой беспилотников на регион. Из-за угрозы ударов приостанавливали работу аэропортов Геленджика и Краснодара.

В сети предполагают, что под ударом был Ильский нефтеперерабатывающий завод. Взрывы в том районе раздавались с 23:30 и 01:00.

Удар дрона по НПЗ в России: смотрите видео

Ночная атака на Россию 19 ноября / Фото из телеграмма "Андрющенко Time"

Вспышка во время атаки дронами на Россию: смотрите видео

Оккупанты утверждали, что ночью работала российская ПВО также в Воронежской, Брянской и Белгородской областях. Более того, российские власти писали, что якобы "все воздушные цели были сбиты". Последствия удара по Ильскому НПЗ уточняются.

Каковы последствия последних атак по России?