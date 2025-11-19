"Летить прямо на НПЗ": дрони вдарили по Краснодарському краю в Росії

Уночі 19 листопада у Краснодарському краю пролунала серія вибухів. Ймовірно, в регіоні під атакою безпілотників був Ільський НПЗ.

Також призупиняли роботу два аеропорти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Exilenova+.

Що відомо про нічну атаку на НПЗ?

Уночі 19 листопада мешканці Краснодарського краю, що у Росії, почули серію вибухів. Вони пов'язані із атакою безпілотників на регіон. Через загрозу ударів призупиняли роботу аеропортів Геленджика та Краснодара.

У мережі припускають, що під ударом був Ільський нафтопереробний завод. Вибухи в тому районі лунали з 23:30 та 01:00.

Удар дрона по НПЗ в Росії: дивіться відео

Нічна атака на Росію 19 листопада / Фото з телеграму "Андрющенко Time"

Спалах під час атаки дронами на Росію: дивіться відео

Окупанти стверджували, що вночі працювала російська ППО також у Воронезькій, Брянській та Бєлгородській областях. Ба більше російська влада писала, що нібито "всі повітряні цілі були збиті". Наслідки удару по Ільському НПЗ уточнюються.

Які наслідки останніх атак по Росії?