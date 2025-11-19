"Летить прямо на НПЗ": дрони вдарили по Краснодарському краю в Росії
- Уночі 19 листопада в Краснодарському краї пролунала серія вибухів, ймовірно, через атаку безпілотників на Ільський НПЗ.
- Російська ППО працювала в кількох областях і нібито всі повітряні цілі були збиті.
Уночі 19 листопада у Краснодарському краю пролунала серія вибухів. Ймовірно, в регіоні під атакою безпілотників був Ільський НПЗ.
Також призупиняли роботу два аеропорти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Exilenova+.
Дивіться також Москву атакували дрони: ППО нібито збивала цілі, а аеропорти призупиняли рейси
Що відомо про нічну атаку на НПЗ?
Уночі 19 листопада мешканці Краснодарського краю, що у Росії, почули серію вибухів. Вони пов'язані із атакою безпілотників на регіон. Через загрозу ударів призупиняли роботу аеропортів Геленджика та Краснодара.
У мережі припускають, що під ударом був Ільський нафтопереробний завод. Вибухи в тому районі лунали з 23:30 та 01:00.
Удар дрона по НПЗ в Росії: дивіться відео
Нічна атака на Росію 19 листопада / Фото з телеграму "Андрющенко Time"
Спалах під час атаки дронами на Росію: дивіться відео
Окупанти стверджували, що вночі працювала російська ППО також у Воронезькій, Брянській та Бєлгородській областях. Ба більше російська влада писала, що нібито "всі повітряні цілі були збиті". Наслідки удару по Ільському НПЗ уточнюються.
Які наслідки останніх атак по Росії?
Увечері 18 листопада в московських аеропортах вводили обмеження через атаку дронів. Мер Москви заявив, що нібито всі безпілотники, які летіли до столиці Росії – збили.
Сили оборони України вдарили по військових об'єктах Росії ракетами ATACMS. У Генштабі назвали цю операцію "знаковою".
Безпілотники днями вдарили по двох ТЕС на окупованій частині Донецької області.