Горит Волгоградский НПЗ и нефтяные объекты в Крыму: Генштаб подтвердил поражение
- Украинские Силы обороны нанесли удары по Волгоградскому НПЗ, базах дронов в Донецке и нефтебазах в Крыму, вызвав взрывы и пожары.
- Цель операции заключалась в снижении логистических возможностей врага и поражении критических элементов военно-промышленной инфраструктуры России.
В ночь с 5 на 6 ноября украинские Силы обороны провели масштабную операцию против важной инфраструктуры россиян. Под ударами оказался Волгоградский НПЗ на территории России и три нефтебазы в Крыму. Кроме того, был поражен пункт базирования Шахедов.
После ударов украинских защитников на объектах были зафиксированы взрывы и вторичная детонация. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет 24 Канал.
Смотрите также На России пылает Костромская ГРЭС с уникальным блоком: станцию могли атаковать дроны
Какие объекты удалось поразить украинцам на этот раз?
В ночь на 6 ноября подразделения Deep strike Силы специальных операций вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины поразили Волгоградский НПЗ в Волгоградской области России. Известно, что мощность предприятия составляла около 15,7 миллиона тонн нефтепродуктов в год – это составляет около 6% от всей переработки России. На НПЗ прогремели взрывы и пожар.
Силы специальных операций сообщают, что с начала 2025 года это предприятие уже подвергалось украинским поражениям. Последний раз дальнобойные дроны ССО били по Волгоградскому НПЗ 18 сентября – после этого его работа была приостановлена.
Кроме того, ударам подверглись три базы хранения горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Крыму. В результате попаданий по нефтебазе в Гвардейском – загорелись резервуары и цистерны с ГСМ. На двух других базах в Симферополе загорелись резервуары с горючим.
По информации Генштаба, во временно оккупированном Донецке, а именно на территории Донецкого аэропорта, россияне устроили базу хранения, комплектования и запуска "Шахедов", однако ненадолго. Подразделения ракетных войск и артиллерии, 414 бригада Сил беспилотных систем и Силы специальных операций ВСУ разбили этот объект – после попадания зафиксированы взрывы и повторная детонация.
В Генштабе отметили, что целью операции было снижение логистических возможностей врага и поражение критических элементов военно-промышленной инфраструктуры россиян.
Что известно об этой ночной атаке на объекты в Крыму?
В телеграмм-каналах ночью появилась информация о пожаре на нефтебазе в Симферополе, в районе поселка Битумное.
По словам очевидцев, объект начал пылать около 02:30 ночи, после того, как над ним пролетело несколько неизвестных дронов.
Предполагают, что горела нефтебаза "Крымнафтосбыт".