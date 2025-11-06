Палає Волгоградський НПЗ та нафтові об'єкти у Криму: Генштаб підтвердив ураження

У ніч з 5 на 6 листопада українські Сили оборони провели масштабну операцію проти важливої інфраструктури росіян. Під ударами опинився Волгоградський НПЗ на території Росії та три нафтобази в Криму. Крім того, було уражено пункт базування Шахедів.

Після ударів українських захисників на об'єктах було зафіксовано вибухи та вторинна детонація. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише 24 Канал.

Які об'єкти вдалось уразити українцям цього разу?

У ніч на 6 листопада підрозділи Deep strike Сили спеціальних операцій разом з іншими підрозділами Сил оборони України уразили Волгоградський НПЗ у Волгоградські області Росії. Відомо, що потужність підприємства становила близько 15,7 мільйона тонн нафтопродуктів на рік – це складає близько 6% від усієї переробки Росії. На НПЗ прогриміли вибухи та пожежа.

Сили спеціальних операцій повідомляють, що з початку 2025 року це підприємство вже зазнавало українських уражень. Востаннє далекобійні дрони ССО били по Волгоградському НПЗ 18 вересня – після цього його роботу було призупинено.

Крім того, ударів зазнали три бази зберігання паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок влучань по нафтобазі у Гвардійському – загорілись резервуари та цистерни з ПММ. На двох інших базах у Сімферополі загорілись резервуари з пальним.

За інформацією Генштабу, у тимчасово окупованому Донецьку, а саме на території Донецького аеропорту, росіяни влаштували базу зберігання, комплектування та запуску "Шахедів", однак ненадовго. Підрозділи ракетних військ і артилерії, 414 бригада Сил безпілотних систем та Сили спеціальних операцій ЗСУ розтрощили цей об'єкт – після влучання зафіксовано вибухи та повторну детонацію.

У Генштабі зазначили, що метою операції було зниження логістичних можливостей ворога та ураження критичних елементів воєнно-промислової інфраструктури росіян.

Що відомо про цю нічну атаку на об'єкти в Криму?