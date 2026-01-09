Полмиллиона без света и 200 тысяч без воды: российские Белгород и Орел в блэкауте после атаки
- Вследствие атаки дронов в Белгороде и Орле около 556 тысяч человек остались без электроэнергии, а 200 тысяч без водоснабжения.
- Местные жители сообщают, что дроны атаковали инфраструктурные объекты, включая ТЭЦ.
Ночь 9 января в России выдалась неспокойной. Россияне жалуются, что в Белгороде и Орле после взрывов произошел блэкаут и исчезло водоснабжение.
На видео, которыми поделились местные, видно как дроны атакуют одну из российских ТЭЦ. После в городах исчез свет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистский SHOT.
Какие последствия атаки на Россию?
Ночью 8 января россияне слышали взрывы и видели вспышки. Местные утверждают, что дроны атаковали объекты инфраструктуры. В результате в Белгороде и ближайших районах без электроэнергии остались около 556 тысяч человек.
Взрывы в Белгороде: смотрите видео
Как сообщил губернатор региона Гладков, также без отопления оказались почти 2 тысячи многоквартирных домов. Кроме этого, примерно у 200 тысяч человек исчезла вода.
Момент исчезновения света в Белгороде: смотрите видео
Кроме того, россияне жалуются на то, что их ПВО не отразила удар по ТЭЦ в Орле.
Дроны поразили Орловскую ТЭЦ: смотрите видео
Российские власти уверяют, что службы уже якобы ликвидируют последствия, но ситуация остается сложной.
Блэкаут в России после атаки дронов / Фото росСМИ
Недавние успешные атаки на Россию
Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины уничтожили эшелон с горюче-смазочными материалами. Тогда была поражена нефтебаза "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму.
Также вблизи населенного пункта Горное в Донецкой области украинские военные ударили склад боеприпасов и материально-технического обеспечения российских войск.
Источники 24 Канала сообщили, что Россия до сих пор не может восстановить стратегическую авиацию после спецоперации СБУ "Паутина". Напомним, в июне 2025 года был поражен 41 вражеский самолет.