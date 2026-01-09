Пів мільйона без світла і 200 тисяч без води: російські Бєлгород та Орел у блекауті після атаки
- Внаслідок атаки дронів у Бєлгороді та Орлі близько 556 тисяч людей залишилися без електроенергії, а 200 тисяч без водопостачання.
- Місцеві жителі повідомляють, що дрони атакували інфраструктурні об'єкти, включаючи ТЕЦ.
Ніч 9 січня у Росії видалась непокійною. Росіяни бідкаються, що у Бєлгороді та Орлі після вибухів стався блекаут та зникло водопостачання.
На відео, якими поділились місцеві, видно як дрони атакують одну з російських ТЕЦ. Опісля у містах зникло світло. Про це пише 24 Канал з посиланням на пропагандистський SHOT.
Які наслідки атаки на Росію?
Вночі 8 січня росіяни чули вибухи та бачили спалахи. Місцеві стверджують, що дрони атакували об'єкти інфраструктури. Внаслідок цього в Бєлгороді та найближчих районах без електроенергії залишилися близько 556 тисяч людей.
Вибухи у Бєлгороді: дивіться відео
Як повідомив губернатор регіону Гладков, також без опалення опинилися майже 2 тисячі багатоквартирних будинків. Крім цього, приблизно у 200 тисяч людей зникла вода.
Момент зникнення світла у Бєлгороді: дивіться відео
Крім того, росіяни скаржаться на те, що їхня ППО не відбила удар по ТЕЦ в Орлі.
Дрони уразили Орловську ТЕЦ: дивіться відео
Російська влада запевняє, що служби вже нібито ліквідують наслідки, але ситуація залишається складною.
Блекаут у Росії після атаки дронів / Фото росЗМІ
