Силы обороны Украины уже на протяжении двух месяцев интенсивно атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы. Это – ключ к тому, чтобы создать колоссальные проблемы для Кремля.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, интенсивные атаки продолжаются только в течение 2 месяцев. Но в России уже жалуются на негативные эффекты в экономике.

Что известно о взрывах на российских НПЗ?

Как отметил Свитан, в России уже возникают проблемы с внутренним перераспределением нефти. Также были разговоры о возможном уменьшении нефтедобычи. И еще один побочный эффект – в некоторых регионах России буквально "исчезает" бензин. Все это всего за 1,5 – 2 месяца интенсивной работы.

Важно, чтобы Силы обороны Украины имели возможность продолжать эти атаки. Уже были две большие волны ударов в течение последних лет. Но есть подозрения, что тогда Запад просил Украину прекратить эти атаки. Потом все "завернули" в "воздушное перемирие", которое Россия нарушала.

Главная задача таких атак – уменьшение прихода нефтедолларов в Россию. По мнению Свитана, такие атаки вообще могут уничтожить тамошнюю экономику

Если будет меньше нефтедолларов, то российская экономика вообще ляжет и распадется. Это было уже во времена СССР. Война в Афганистане и уменьшение цен на нефть сильно ударили по СССР. Россия распадется быстрее,

– сказал Свитан.

Удары по российским НПЗ: коротко