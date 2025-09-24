У Росії вже зникає бензин, але основна проблема ще попереду, – полковник запасу
- Україні потрібно продовжувати бити по російських НПЗ. Атаки по цих об'єктах вже створюють проблеми для ворога.
- Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів, як удари по НПЗ тиснуть на Росію.
Сили оборони України вже упродовж двох місяців інтенсивно атакують російські нафтопереробні заводи. Це – ключ до того, аби створити колосальні проблеми для Кремля.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, інтенсивні атаки тривають лише упродовж 2 місяців. Але в Росії вже скаржаться на негативні ефекти в економіці.
Що відомо про вибухи на російських НПЗ?
Як наголосив Світан, в Росії вже виникають проблеми з внутрішнім перерозподілом нафти. Також були розмови про можливе зменшення нафтовидобування. І ще один побічний ефект – у деяких регіонах Росії буквально "зникає" бензин. Все це лише за 1,5 – 2 місяці інтенсивної роботи.
Важливо, аби Сили оборони України мали змогу продовжувати ці атаки. Вже були дві великі хвилі ударів упродовж останніх років. Але є підозри, що тоді Захід просив Україну припинити ці атаки. Згодом все "загорнули" в "повітряне перемир'я", яке Росія порушувала.
Головне завдання таких атак – зменшення приходу нафтодоларів до Росії. На думку Світана, такі атаки взагалі можуть знищити тамтешню економіку
Як буде менше нафтодоларів, то російська економіка взагалі ляже і розпадеться. Це було вже в часи СРСР. Війна в Афганістані та зменшення цін на нафту сильно вдарили по СРСР. Росія розпадеться швидше,
– сказав Світан.
Удари по російських НПЗ: коротко
- Низка російських регіонів вже відчуває кризу з паливом через атаки по російських НПЗ. Ситуація для Росії погіршиться, якщо Україна триматиме нинішній темп атак.
- Упродовж останнього часу Силам оборони України вдалося уразити понад 20 російських НПЗ. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
- У ніч на 20 вересня вибухи лунали на нафтоперекачувальних станціях трубопроводу "Куйбишев – Тихорецьк", по якому експортують нафту через порт Новоросійськ.