Взрывы слышно в Кропивницком, на Харьковщине и Полтавщине
- Утром 16 октября в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К в России, который может запускать "Кинжалы". Также возникла угроза баллистики и крылатых ракет.
- Взрывы прогремели в Кропивницком, Харьковской области (Изюм) и Полтавской области (Кременчуг) в результате массированных комбинированных ударов различными ракетами по энергетической инфраструктуре.
Под утро 16 октября Россия начала ракетный обстрел Украины. В ряде регионов прогремели взрывы.
Об этом пишут местные сообщества в телеграмме и Воздушные силы. 24 Канал информирует, что известно на данный момент.
Хронология атаки МиГ-31К в воздухе, также летают вражеские БпЛА: где сейчас наибольшая угроза
Ракетный обстрел 16 октября: что известно?
Через несколько минут после 5 утра 16 октября в Украине во всех областях объявили воздушную тревогу. Это произошло из-за взлета МиГ-31К в России, который может запускать "Кинжалы". Об этом написали Воздушные силы, в это же время мониторы добавили, что российская армия применила баллистическое вооружение и крылатые ракеты наземного базирования.
Скоростные цели различных типов полетели на украинские области. О серии взрывов сообщали местные СМИ и телеграммные сообщества из Кировоградской области, в частности из города Кропивницкий, из Харьковской области, в частности из города Изюм, а также с Полтавщины – из города Кременчуг.
Как пишут мониторинговые сообщества, эти регионы попали под массированные комбинированные удары аэробаллистическими, баллистическими и крылатыми ракетами. Основная цель, очевидно, – энергетическая инфраструктура.
Заметим оперативно о тревогах и угрозах для всех областей, а также о последствиях российских атак прочитать можно в нашем телеграм-канале.
Где еще раздавались взрывы в эти сутки?
- Вечером 15 октября оккупанты массированно атаковали Нежин дронами. Они попали в терминал "Новой почты" и жилую многоэтажку. Пострадал человек.
- А минувшей ночью на 15 октября российские военные запустили дроны по Павлограду и Каменскому. Там также прогремели взрывы.