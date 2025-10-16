Під ранок 16 жовтня Росія почала ракетний обстріл України. У низці регіонів пролунали вибухи.

Про це пишуть місцеві спільноти у телеграмі та Повітряні сили. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Міг-31К у повітрі, також літають ворожі БпЛА: де зараз найбільша загроза

Ракетний обстріл 16 жовтня: що відомо?

За кілька хвилин після 5 ранку 16 жовтня в Україні в усіх областях оголосили повітряну тривогу. Це сталося через зліт Міг-31К у Росії, який може запускати "Кинджали". Про це написали Повітряні сили, у цей самий час монітори додали, що російська армія застосувала балістичне озброєння та крилаті ракети наземного базування.

Швидкісні цілі різних типів полетіли на українські області. Про серії вибухів повідомляли місцеві ЗМІ та телеграмні спільноти з Кіровоградської області, зокрема з міста Кропивницький, з Харківської області, зокрема з міста Ізюм, а також з Полтавщини – з міста Кременчук.

Як пишуть моніторингові спільноти, ці регіони потрапили під масовані комбіновані удари аеробалістичними, балістичними та крилатими ракетами. Основна ціль, очевидно, – енергетична інфраструктура.

Де ще лунали вибухи цієї доби?