Взрывы в Киеве: столицу с самого утра атакуют "Шахеды"

Взрывы прогремели в Киеве утром 2 сентября. Столицу атакуют "Шахеды".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской МВА Тимура Ткаченко.

Смотрите также В Киеве и ряде регионов тревога: Россия снова запустила "Шахеды"

Что известно о взрывах в Киеве?

В 9:07 в Воздушных силах предупредили Киев об угрозе применения ударных БПЛА. Впоследствии там добавили, что БпЛА летят курсом на Вышгород, Дымер, Гостомель, Бучу.

Враг атакует город ударными БпЛА. Работает ПВО!

– сообщил глава МВА после первых взрывов в 9:32.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что силы ПВО работают на левом берегу города.

Через несколько минут мониторы сообщили, что громко уже и на правом берегу.

В 9:36 они также предупредили о еще новых 2 "Шахэдах" на Киев, а также еще 2 "Шахэды" на Васильков/Глеваху.

"Россияне атакуют Украину "Шахедами". В Киеве работает ПВО. Никаких военных целей Россия не преследует сейчас, атакует город в рабочее время, когда на улицах много людей. Берегите себя", – отреагировал на атаку руководитель Офиса президента Андрей Ермак.