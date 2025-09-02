Вибухи пролунали у Києві вранці 2 вересня. Столицю атакують "Шахеди".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Київської МВА Тимура Ткаченка.

Що відомо про вибухи у Києві?

О 9:07 у Повітряних силах попередили Київ про загрозу застосування ударних БпЛА. Згодом там додали, що БпЛА летять курсом на Вишгород, Димер, Гостомель, Бучу.

Ворог атакує місто ударними БпЛА. Працює ППО!

– повідомив голова МВА після перших вибухів о 9:32.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що сили ППО працюють на лівому березі міста.

За кілька хвилин монітори повідомили, що гучно уже й на правому березі.

О 9:36 вони також попередили про ще нові 2 "Шахеди" на Київ, а також ще 2 "Шахеди" на Васильків/Глеваху.

Тим часом ще близько 13 БпЛА на Чернігівщині рухалися також у бік Київщини.

БпЛА над центром столиці. Будьте обережні! Перебувайте в укриттях!

– попередив Кличко о 9:59.

О 10:09 з'явилися повідомлення про нові вибухи.

"Росіяни атакують Україну "Шахедами". В Києві працює ППО. Жодних воєнних цілей Росія не переслідує зараз, атакує місто в робочий час, коли на вулицях багато людей. Бережіть себе", – відреагував на атаку керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Атака "Шахедів" триває звечора