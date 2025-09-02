Вибухи у Києві: столицю із самого ранку атакують "Шахеди"
- 2 вересня вранці Київ атакують "Шахеди", працює ППО.
- Мешканців закликали бути обережними та перебувати в укриттях.
Вибухи пролунали у Києві вранці 2 вересня. Столицю атакують "Шахеди".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Київської МВА Тимура Ткаченка.
Що відомо про вибухи у Києві?
О 9:07 у Повітряних силах попередили Київ про загрозу застосування ударних БпЛА. Згодом там додали, що БпЛА летять курсом на Вишгород, Димер, Гостомель, Бучу.
Ворог атакує місто ударними БпЛА. Працює ППО!
– повідомив голова МВА після перших вибухів о 9:32.
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що сили ППО працюють на лівому березі міста.
За кілька хвилин монітори повідомили, що гучно уже й на правому березі.
О 9:36 вони також попередили про ще нові 2 "Шахеди" на Київ, а також ще 2 "Шахеди" на Васильків/Глеваху.
Тим часом ще близько 13 БпЛА на Чернігівщині рухалися також у бік Київщини.
БпЛА над центром столиці. Будьте обережні! Перебувайте в укриттях!
– попередив Кличко о 9:59.
О 10:09 з'явилися повідомлення про нові вибухи.
"Росіяни атакують Україну "Шахедами". В Києві працює ППО. Жодних воєнних цілей Росія не переслідує зараз, атакує місто в робочий час, коли на вулицях багато людей. Бережіть себе", – відреагував на атаку керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Атака "Шахедів" триває звечора
Російські "Шахеди" атакують Україну ще звечора 2 вересня. Зокрема, о 1:28 повідомляли про роботу ППО на Київщині. Атака не минулася без жертв – є постраждалі, а також підтверджено загибель однієї людини.
Щонайменше два вибухи пролунали вночі й у Сумах. Унаслідок атаки є руйнування та постраждалі, зокрема, дитина.
Вибухи після опівночі лунали і в Ізмаїлі на Одещині. Під прицілом ворога була припортова інфраструктура.